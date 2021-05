In Norwegen haben Elektrofahrzeuge einen Anteil von 85 Prozent erreicht

In Norwegen beträgt der Marktanteil von Elektrofahrzeugen 85 Prozent, dass Elektroauto Tesla Model 3 führt bei den Neuzulassungen.

Der Verkauf von Plug-In Hybrid- und Elektroautos war in Norwegen dank zahlreicher Förderungen schon immer einfacher als in Deutschland. Im März 2021 lag der Marktanteil der elektrisch angetriebenen PKW stolze 85%, hierzu zählen sowohl Elektro- als auch Plug-In Hybridautos.

Um den Absatz von umweltschonenden Fahrzeugen zu fördern, wurden in Norwegen zahlreiche Förderungen eingeführt. Dazu zählen Steuererleichterungen, kostenloses Parken und andere Anreize.

Marktanteil von Elektrofahrzeugen macht knapp 85 Prozent aus

Wenn man den Marktanteil von reinen Elektroautos und von PKW mit einem Plug-In Hybridantrieb zusammenrechnet, kommt man auf einen Marktanteil von 84,9 Prozent im März 2021. Im Februar 2021 lag er bei 79 und im Januar bei 82 Prozent.

Durch den hohen Anteil der Stromer ist der Marktanteil reiner Verbrenner auf 9,5 Prozent gefallen.

Tesla treibt den Marktanteil von Elektroautos in die Höhe

Das die Zahlen Ende des ersten Quartals 2021 so hoch sind, liegt auch an den hohen Absatzzahlen von Tesla. So ist allein das Elektroauto Tesla Model 3 im März 2.169 verkauft worden.

So sehen die restlichen Platzierungen aus:

Elektroauto Tesla Model 3 (2.566 verkaufte Einheiten im Zeitraum Januar bis März 2021) Plug-In Hybridauto Toyota RAV4 (2.469) Elektroauto VW ID.4 (856 Exemplare) Volvo XC40 (791) Elektroauto Nissan Leaf (637 Einheiten) Mercedes EQC (589 Neuzulassungen) Audi e-tron (430 Fahrzeuge) Polestar 2 (396 Einheiten), BMW X1 (364 Autos inkl. PHEV) MG ZS EV (362 Neuzulassungen).

Via: Electrive

