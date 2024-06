Cupra Tavascan: Alle Infos zum vollelektrischen SUV-Coupé

Bereits am 14.05.2024 hat Cupra den Tavascan der Öffentlichkeit vorgestellt. Das SUV-Coupé ist nach dem Born das zweite Elektroauto des Herstellers und Impulsgeber für die neue Designsprache der Seat-Tochter. Bestellen könnt ihr den Cupra Tavascan seit Anfang Juni 2024. Der Einstiegspreis liegt bei 56.210 Euro. Alles was ihr zum neuen Cupra wissen müsst, zeigen wir euch in diesem Artikel.

Das Wichtigste in Kürze:

Der Tavascan ist das erste vollelektrische SUV-Coupé von Cupra.

Bestellbar ist der Stromer ab Juni 2024. Die ersten Auslieferungen sind für Herbst 2024 geplant.

Zum Marktstart gibt es zwei Ausstattungslinien: Endurance (56.210 Euro) und VZ (60.780 €)

Die elektrische Reichweite der Endurance-Variante liegt bei 568 Kilometern (WLTP)

CUPRA Tavascan: Ein elektrisches Designstück auf vier Rädern

Der Cupra Tavascan markiert eine stilistische Wende für die Marke, indem er als erstes vollelektrisches SUV-Coupé eine neue Designsprache einführt. Dabei bleibt Cupra dem im Jahr 2019 vorgestellten Cupra Tavascan Showcar weitestgehend treu. Und das tut dem Stromer gut, denn sein expressives Design weiß zu gefallen.

Das Blechkleid besticht besonders durch seine sportlichen Proportionen und die aerodynamische Silhouette. Abgerundet wird das Design durch die charakteristische „Sharknose“. Das sogenannte „Helm-Konzept“ unterstreicht die sportliche Ästhetik. Dank der schwarz polierten A-Säule verschmilzt die Windschutzscheibe mit den Seitenscheiben wodurch ein Panoramaeffekt entsteht.

Ein Schlüsselelement der Frontgestaltung sind die dreieckigen Matrix-LED-Scheinwerfer, die zusammen mit dem beleuchteten Cupra Logo für ein unverwechselbares Erscheinungsbild sorgen. Auch im Formentor-Facelift durften wir die neue LED-Signatur bereits sehen. Macht euch doch selbst ein Bild vom neuen elektrischen Cupra.

Das Heck des Tavascan ist durch ein neues Beleuchtungskonzept gekennzeichnet, das die Cupra-typischen dreieckigen Formen und das beleuchtete Markenlogo umfasst.

Jedes Detail am Heck, einschließlich des Heckdiffusors, ist darauf ausgelegt, die Aerodynamik zu optimieren und dem Tavascan ein breiteres und robusteres Erscheinungsbild zu verleihen. Zum kraftvollen Auftreten tragen auch die schicken Leichtmetallräder bei, die von 19 bis 21 Zoll reichen.

Der Innenraum des Cupra Tavascan

Das Interieurdesign des Cupra Tavascan setzt die dynamischen Außenlinien des Fahrzeugs nahtlos im Innenraum fort. Die Bedienelemente und das zentrale Display sind auf den Fahrer ausgerichtet. Auch wenn es sich um ein sportliches Auto handelt, kommt der Komfort für die Insassen nicht zu kurz.

In vielen neuen Elektroautos ist ein riesiges Curved-Display das Herzstück des Fahrzeugs. Im Cupra Tavascan ist es die einzigartig geschwungene Mittelkonsole, die als zentrales Designelement fungiert. Sie verbindet die Armablage mit dem Armaturenbrett und verleiht dem Innenraum somit seine Leichtigkeit.

Fahrer und Beifahrer nehmen auf schicken Sportschalensitzen Platz, die ab der zweiten Jahreshälfte 2024 durch die exklusiven CUPBucket-Sitze ergänzt werden. Doch bereits die Seriensitze überzeugen durch ihr elegantes Design und den starken Seitenhalt. Für die Herstellung greift die Seat-Tochter ausschließlich auf nachhaltige Materialien wie recyceltes Polyester oder Mikrofaser zurück. Farblich abgestimmte Töne wie Soul Black, Dark Night oder Enceladus Grey Metallic unterstreichen die Eleganz des Innenraums.

Technologisch setzt der Tavascan Maßstäbe mit seinem zentralen 15 Zoll großen Infotainment-Bildschirm – der größte, der bisher in einem Cupra Modell verbaut wurde. Dieser ist zum Fahrer ausgerichtet und stellt das innovative und intuitive Human Machine Interface (HMI) gestochen scharf dar. Hinzu kommen das digitale Cockpit sowie zentrale Lüftungsschlitze, die das klare und funktionale Design des Innenraums unterstreichen.

Die Ambientebeleuchtung sorgt für eine angenehme Atmosphäre im Innenraum des Tavascan. Mit Hilfe von LED-Leuchten wird von der Türverkleidung bis zu den Becherhaltern alles stimmungsvoll in Szene gesetzt. Dekorative Kupferelemente sorgen für stilvolle Kontraste.

Die elektrische Heckklappe lässt sich über das “virtuelle Pedal” öffnen. Das bedeutet, dass du mit dem Fuß einmal leicht an die Heckstoßstange “kicken” musst, um die Heckklappe zu öffnen (aber bitte nicht zu fest). Der Kofferraum fasst 540 Liter Stauraum.

Konnektivität steht im Vordergrund

Das Wort “nahtlos” können wir auch im Hinblick auf die Konnektivität verwenden: Denn der Cupra Tavascan integriert fortschrittliche Infotainment- und Konnektivitätslösungen, die dafür sorgen, dass die Kunden immer “connected” sind.

Der zentrale 15-Zoll-Infotainment-Bildschirm vereint Touchscreen-Funktionalität mit einer beleuchteten Touch-Bar und bietet Zugriff auf maßgeschneiderte Widgets und die Hauptfunktionen des Fahrzeugs. Bedienen lässt sich das System mittels Sprachsteuerung oder per Touch.

Der Cupra Tavascan ist zudem mit dem „Wireless Full Link“-System ausgestattet, das sowohl Apple CarPlay als auch Android Auto unterstützt. Darüber hinaus ermöglicht das neu entwickelte High-Fidelity-Soundsystem von Sennheiser, bestehend aus zwölf Lautsprechern und 425 Watt Leistung, ein immersives Audioerlebnis, das durch die AMBEO Concerto Software ergänzt wird.

Für eine klare und präzise Anzeige von Fahrinformationen sorgt ein AR-Head-up-Display, das essenzielle Daten wie Geschwindigkeit, Navigationshinweise und Fahrerassistenzinformationen direkt auf die Windschutzscheibe projiziert. Somit muss der Fahrer den Blick beim Fahren nicht von der Straße abwenden.

Die digitale Vernetzung wird durch die My Cupra App und Cupra CONNECT unterstützt, die Zugriff auf zahlreiche Online-Services wie Verkehrsinformationen und Routenberechnungen bieten. Zudem lassen sich über die App wichtige Fahrzeugfunktionen wie die Klimatisierung und das Laden der Batterie steuern. Eine eingebettete SIM-Karte trägt zur Sicherheit bei, indem sie den eCall-Service unterstützt, der im Falle eines Unfalls automatisch Rettungsdienste kontaktieren kann.

Vier Ausstattungspakete

Damit du den Cupra Tavascan noch besser an deine Wünsche anpassen kannst, stehen dir vier Ausstattungspakete zur Auswahl. Die Pakete beinhalten die folgenden Ausstattungen:

IMMERSIVE: Sennheiser Audio-Soundsystem, Top-View-Kamera 360º, elektrische und beheizbare Vordersitze aus recycelter Mikrofaser, 20-Zoll-Leichtmetallfelgen

Sennheiser Audio-Soundsystem, Top-View-Kamera 360º, elektrische und beheizbare Vordersitze aus recycelter Mikrofaser, 20-Zoll-Leichtmetallfelgen ADRENALINE : IMMERSIVE + 21-Zoll-Leichtmetallfelgen in Kupfer, Matrix-LED-Scheinwerfer, AR-Head-up-Display, Sportfahrwerk mit DCC-Technologie & Panorama-Schiebedach

: IMMERSIVE + 21-Zoll-Leichtmetallfelgen in Kupfer, Matrix-LED-Scheinwerfer, AR-Head-up-Display, Sportfahrwerk mit DCC-Technologie & Panorama-Schiebedach EXTREME: ADRENALINE + 21-Zoll-Leichtmetallfelgen und Hochleistungsreifen (255 mm vorn und hinten), belüftete CUPBucket-Sitze in Leder

ADRENALINE + 21-Zoll-Leichtmetallfelgen und Hochleistungsreifen (255 mm vorn und hinten), belüftete CUPBucket-Sitze in Leder WINTER: Wärmepumpe, beheizbare Vorder- und Rücksitze (in Verbindung mit Interieurdesign Contrast – Dark Night), beheizbare Windschutzscheibe

Neben den Ausstattungspaketen kannst du aus vier verschiedene Farben wählen. Diese fallen allerdings eher dezent aus. Expressive und knallige Farben gibt es für den Tavascan aktuell nicht. Zur Auswahl stehen:

Atacama Desert Metallic

White Silver Metallic

Basalt Grey

Tavascan Blue Metallic

Antrieb: Cupra Tavascan auch als VZ erhältlich

Der Cupra Tavascan profitiert von der fortgeschrittenen Elektrifizierung durch den modularen E-Antriebs-Baukasten (MEB) des Volkswagen Konzerns. Wie es sich für einen sportlichen Cupra gehört, hört die stärkste Variante auf den Namen Cupra Tavascan VZ.

Das Spitzenmodell verfügt über ein Zwei-Motoren-System mit einer Gesamtleistung von 250 kW (340 PS) und 545 Nm Drehmoment. Durch die beiden Motoren erreicht man eine dynamische Leistungsverteilung zwischen Vorder- und Hinterrädern. Die Vielfalt der wählbaren Fahrmodi – darunter Range, Comfort, Performance, Cupra und Individual – erlaubt es, das Fahrerlebnis individuell anzupassen.

Neben dem VZ gibt es den Cupra Tavascan auch in der Endurance-Ausführung. Diese Motorisierung setzt auf die Heckmotortechnologie und bringt 210 kW (286 PS) auf die Straße.

Cupra Tavascan Motorisierungen:

Tavascan Endurance: 286 PS, Heckantrieb, 77 kWh Batterie, 568 KM Reichweite

286 PS, Heckantrieb, 77 kWh Batterie, 568 KM Reichweite Tavascan VZ: 340 PS, Allradantrieb, 77 kWh Batterie, 522 KM Reichweite

Das Fahrzeug nutzt einen permanent erregten Synchronmotor und einen leichtgewichtigen Asynchronmotor vorne. Diese Motoren arbeiten nahtlos zusammen, um eine schnelle und effiziente Drehmomentverteilung zu ermöglichen. Dadurch sprintet der Tavascan VZ in nur 5,5 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Schluss ist bei einer elektronisch begrenzten Höchstgeschwindigkeit von 180 km/h.

Als Energiespeicher dient eine wassergekühlte Lithium-Ionen-Batterie mit einer Kapazität von 77 kWh. Die Batterie ist in die Fahrzeugstruktur integriert, was zu einer höheren Karosseriesteifigkeit und einem optimalen Schwerpunkt beiträgt.

Maximale Effizienz wird durch das regenerative Bremssystem erreicht, das die Energie beim Bremsen zurückgewinnt und den Verschleiß reduziert. Eine optional verfügbare Wärmepumpe sorgt für eine effiziente Beheizung des Innenraums bei niedrigen Umgebungstemperaturen.

Bis zu 135 kW Ladeleistung

Der Cupra Tavascan zeichnet sich durch seine hohe Ladeeffizienz und seine vielfältigen Ladeoptionen aus. Dank seiner Schnellladefähigkeit kann der Tavascan innerhalb von nur sieben Minuten Energie für zusätzliche 100 Kilometer Reichweite laden. Bei einem niedrigen Ladestand von nur zehn Prozent lässt sich die Batterie an einer 135-kW-Ladestation in weniger als 30 Minuten bis zu 80 Prozent aufladen.

Der Tavascan ist sowohl mit Wechselstromladung bis zu 11 kW als auch mit Gleichstromschnellladung bis zu 135 kW kompatibel. Mit der My Cupra App lässt sich der Ladevorgang stets überwachen und steuern.

Cupra Tavascan Preis & Marktstart

Seit dem 01. Juni 2024 kannst du den neuen Cupra Tavascan bestellen. Zum Marktstart stehen dir die beiden Varianten Endurance und VZ zur Auswahl. Während der Tavascan Endurance bei 56.210 Euro startet, liegt der Einstiegspreis der VZ-Variante bei 60.780 Euro. Die ersten Auslieferungen des Cupra Tavascan sind für Herbst 2024 geplant.

Cupra Tavascan Leasing:

In unserem Marktplatz findest du bereits die ersten Cupra Tavascan Leasing Angebote. Das günstigste Leasingangebot für Privatkunden liegt zum aktuellen Zeitpunkt (07.07.24) bei 439 Euro brutto pro Monat über eine Laufzeit von 4 Jahren.

Rate: 439,00 € brutto mtl.

Laufzeit: 48 Monate

Fahrleistung: 10.000 KM/Jahr

Bereitstellung: 1.250 € brutto

Lieferzeit: 6 Monate

Zum Cupra Tavascan Leasing Angebot.

Cupra Tavascan Konfigurator:

Den Cupra Tavascan könnt ihr auf der offiziellen Website von Cupra konfigurieren.