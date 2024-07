BMW fährt beachtlichen Erfolg bei E-Autos im zweiten Quartal ein

Der Münchener Autobauer scheint mit seiner Elektrostrategie alles richtig zu machen. Am 10.07.2024 hat BMW in einer Pressemitteilung die Verkaufszahlen des ersten Halbjahres 2024 vorgelegt. Insbesondere bei Elektroautos kann BMW ein starkes Wachstum verzeichnen.

BMW Elektroautos: Beeindruckende Quartalszahlen

Im zweiten Quartal 2024 hat BMW beeindruckende Zahlen bei den Elektrofahrzeugen vorgelegt. Mit über 100.000 ausgelieferten E-Autos beschert das Unternehmen dem Elektrosegment einen kräftigen Wachstumsschub. Genauer gesagt wurden in diesem Zeitraum 107.933 rein elektrische Fahrzeuge an die Kunden übergeben. Damit erzielte BMW das zweitbeste Quartalsergebnis in der Firmengeschichte für Elektrofahrzeuge.

Die Erfolgsgeschichte setzte sich über das gesamte erste Halbjahr fort. Von den insgesamt ausgelieferten 190.622 BEVs, was einem Plus von 24,6 Prozent entspricht, entfielen 179.557 Fahrzeuge auf die Hauptmarke BMW. Nur etwa 11.000 auf die anderen Marken wie Mini und Rolls-Royce. Ein bemerkenswerter Anstieg für die BMW Group, die im ersten Halbjahr ein Plus von 34,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr verzeichnete. Während der Hersteller im ersten Quartal 2024 82.689 auslieferte, steigerte BMW die Zahl im darauffolgenden Quartal auf besagte über 107.000 Fahrzeuge.

14,7 Prozent aller verkauften BMWs sind rein elektrisch

Interessanterweise zeigt die Halbjahresbilanz auch einen kontinuierlich wachsenden Anteil elektrischer Fahrzeuge am Gesamtabsatz der BMW Group. Im zweiten Quartal 2024 waren 17,4 Prozent aller verkauften Fahrzeuge rein elektrisch – eine deutliche Steigerung, denn im zweiten Quartal 2023 waren es noch 14,1 Prozent und 13,9 Prozent im ersten Quartal 2024.

Betrachtet man alle elektrifizierten Modelle, also sowohl BEV als auch Plug-in-Hybride, zeigt sich eine klare Verschiebung hin zu den BEVs: Mit 107.933 verkauften BEVs standen im selben Zeitraum 38.550 Plug-in-Hybride gegenüber, was einem Verhältnis von 74:26 entspricht.

Bei den Modellen bleibt BMW jedoch vage und hebt keine spezifischen Bestseller des zweiten Quartals oder des gesamten ersten Halbjahres hervor. Stattdessen betont das Unternehmen die steigende Beliebtheit von Fahrzeugen aus dem oberen Premiumsegment. Besonders hervorzuheben ist hierbei die neue 5er Reihe, zu der auch der vollelektrische i5 Touring gehört. Mit dieser erweiterten Produktpalette und neuen Mini-Modellen fühlt sich BMW gut gerüstet für das zweite Halbjahr.

BMW zeigt sich für die Zukunft optimistisch

Jochen Goller, Vorstandsmitglied der BMW AG, verantwortlich für Kunden, Marken und Vertrieb, zeigt sich optimistisch: „Im ersten Halbjahr ist es uns gelungen, sowohl mit vollelektrischen Fahrzeugen als auch mit Modellen aus dem oberen Premiumsegment zweistellige Wachstumsraten zu erzielen. Trotz der Herausforderungen auf dem Markt konnte BMW dank eines attraktiven Produktportfolios und dem Einsatz unserer engagierten Mitarbeitenden sowie einem starken globalen Handelsnetz die Absatzzahlen steigern.“

Die Statistik für das zweite Quartal 2024 zeigt jedoch kleine Rückschläge: Mit insgesamt 618.826 ausgelieferten Fahrzeugen verzeichnete die BMW Group einen leichten Rückgang von 1,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Auch das Halbjahresergebnis lag mit 1.213.359 ausgelieferten Fahrzeugen bei -0,1 Prozent. Im Gegensatz dazu legten die elektrifizierten Fahrzeuge um 8,5 Prozent im zweiten Quartal und um 9,6 Prozent im ersten Halbjahr zu.

Die BEVs machten den größten Sprung mit einem Plus von 22,2 Prozent im zweiten Quartal und einem Plus von 24,6 Prozent im ersten Halbjahr. Bei den Plug-in-Hybriden verzeichnete BMW jedoch einen Rückgang von 17,5 Prozent im zweiten Quartal und ein Minus von 15,3 Prozent im ersten Halbjahr, was die Marktdynamik klar zugunsten der reinen Elektrofahrzeuge verschiebt.

Quelle: BMW Pressemitteilung