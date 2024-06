Umweltprämie: Tesla reduziert Model Y um 6.000 Euro

Tesla möchte mit der “Umweltprämie” neue Kunden für das Tesla Model Y gewinnen und reduziert den Preis um 6.000 Euro. Das Angebot können alle Kunden in Anspruch nehmen, die sich bis zum 30. Juni für ein sofort verfügbares, vorkonfiguriertes Model Y entscheiden. Alles was du zum temporären Rabatt wissen musst, zeigen wir dir in diesem Artikel.

Das Wichtigste in Kürze:

Tesla gewährt bis Ende Juni 6.000 Euro Rabatt auf Bestandsfahrzeuge

Das Model Y Hinterradantrieb liegt mit Umweltprämie bei 38.990 Euro

Die Prämie könnte eine Reaktion auf den stockenden Absatz sein

Rabatt als Reaktion auf stockenden Absatz

Seit Samstagmorgen wirbt Tesla auf ihrer Startseite mit der Überschrift “Ab sofort mit 6.000 € Tesla Umweltprämie erhältlich”. Das entspricht der stärksten Preiskorrektur des Unternehmens im laufenden Jahr.

Die Preispolitik von Tesla scheint eine direkte Antwort auf den nachlassenden Absatz des Model Y zu sein, ein Fahrzeug, das bisher als Verkaufshit galt. Tesla sieht sich mit einem Überangebot an unverkauften Fahrzeugen konfrontiert, was insbesondere an diesem Wochenende auf einem ehemaligen Militärflugplatz nahe Berlin, dem Neuhardenberg, deutlich wurde. Dort parkten Tausende Tesla-Fahrzeuge, die während des 90-jährigen Jubiläums des Flugplatzes zu sehen waren, wie das Handelsblatt berichtet.

Was kostet das Model Y mit Umweltprämie?

Das Einstiegsmodell, das Model Y mit Hinterradantrieb kostet derzeit 44.990 Euro. Rechnet man den Rabatt mit ein, bekommst du das Elektroauto aus Kalifornien bereits ab 38.990 Euro. Neben guter Ausstattung punktet das Model Y mit einer Reichweite von 455 Kilometern nach WLTP. Zum Vergleich: Der VW ID.3 startet derzeit bei 36.900 Euro.

Entscheidest du dich für das Model Y Maximale Reichweite mit Hinterradantrieb, zahlst du bis Ende des Monats lediglich 42.990 Euro. Für die Variante mit Allradantrieb werden 48.990 Euro fällig. Das Tesla Model Y Performance schlägt mit 53.990 Euro zu Buche. Wie eingangs erwähnt, gilt der Rabatt nur für Fahrzeuge aus dem Bestand.

Preise inkl. Rabatt im Überblick:

Model Y Hinterradantrieb: 38.990 Euro

Model Y Maximale Reichweite Hinterradantrieb: 42.990 Euro

Model Y Maximale Reichweite Allradantrieb: 48.990 Euro

Model Y Performance: 53.990 Euro

E-Auto-Nachfrage geht zurück

Tesla verzeichnet im ersten Quartal 2024 einen Rückgang der Auslieferungen, den ersten seit vier Jahren. Die gesamten Neuzulassungen von Elektroautos in Deutschland im Mai fielen um 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, mit einem besonders starken Rückgang von 64 Prozent bei Tesla selbst.

Diese Entwicklung steht in scharfem Kontrast zu den ambitionierten Plänen von Elon Musk, die Produktion in Grünheide auf eine Million Autos pro Jahr zu steigern.