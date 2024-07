MG4 Electric: Zwei-für-Einen-Deal

Ich frage mich gerade, ob es so einen Deal schonmal im Automobilbereich gab: Einen Zwei-für-Einen-Deal. Was im ersten Moment vielleicht etwas unglaubwürdig klingen mag, bekommt ihr aktuell beim Autohaus B&K, einem der größten BMW und MINI Vertragshändler in Deutschland. Kauft ihr bei dem zur Weller-Gruppe gehörenden Unternehmen einen MG4 Electric, bekommt ihr einen weiteren kostenlos im Leasing dazu.

Zwei für einen – wie funktioniert die MG4 Aktion?

Vielleicht stellt ihr euch gerade die Frage, für wen sich das Angebot lohnt? Vor allem Paare und Familien, die viel Flexibilität im Alltag brauchen, profitieren von diesem Zwei-für-Einen-Deal. Wichtig zu erwähnen ist, dass das Angebot nur bis zum 31.07.2024 läuft.

Um das Angebot in Anspruch nehmen zu können, müsst ihr zunächst einen MG4 bei B&K kaufen bzw. finanzieren. Es handelt sich dabei um die 51-kWh-Variante in der Standardausstattung mit einem Anschaffungspreis von 34.990 €. Lasst euch allerdings nicht von der Bezeichnung “Standardausstattung” täuschen, denn die Liste an Extras fällt recht üppig aus. Doch dazu gleich mehr.

Zum erworbenen MG4 bekommt ihr nun einen weiteren MG4 für vier Jahre kostenlos im Leasing dazu. Zum Start des Leasingvertrags überweist euch MG den gesamten Leasingbetrag in Höhe von 8.111,54 €. Dieser setzt sich aus 48 Monatsraten zu je 168,99 € zusammen.

Ganz kostenlos ist der geleaste MG4 dann doch nicht, denn die einmaligen Transportkosten in Höhe von 999 € sind nicht Teil des erstatteten Betrags. Bricht man diesen Betrag auf den Monat herunter, fahrt ihr mit 20,81 € pro Monat trotzdem unschlagbar günstig Elektroauto.

Das Leasing-Angebot richtet sich ausschließlich an Privatkunden und beinhaltet eine Fahrleistung von 5.000 Kilometern pro Jahr.

Wie ist der MG4 Standard ausgestattet?

Der vollelektrische MG4 kommt in der Farbe Dover White Uni und bringt 170 PS auf die Straße. Die elektrische Reichweite liegt laut WLTP bei 350 Kilometern. Das ist nicht sonderlich viel, aber für kurze Strecken und in der Stadt mehr als ausreichend. Laden könnt ihr den kompakten Stromer mit bis zu 88 kW an einer DC-Schnellladesäule.

Für ein angenehmes Fahren sorgen diverse Assistenzsysteme. Dazu zählen ein Tempomat, die intelligente Fernlichtsteuerung (IHC), ein Spurhalteassistent (LKA) sowie Einparksensoren hinten.

Der Innenraum besticht durch ein 7-Zoll Instrumentendisplay, 4 Lautsprecher, eine Klimaautomatik und ein beheizbares Lenkrad. Apple CarPlay™/Android Auto™ und die V2L-Funktion, die das Laden externer Elektrogeräte ermöglicht, sind auch mit an Bord. ISOFIX-Halterungen hinten inkl. Haltegurt für den Nachwuchs gibt es selbstverständlich auch.

Zum Angebot gelangt ihr über den folgenden Link: MG4 Zwei-für-Einen-Deal.

B&K findet ihr übrigens an den folgenden Standorten: Bad Homburg, Celle, Herford, Osnabrück, Vechta und Winsen/Luhe.

MG4 auch einzeln leasen

Euch reicht ein MG4 Electric und ihr möchtet diesen nicht kaufen, sondern leasen? Den Stromer gibt es für Privatkunden bereits ab 144 € pro Monat über 48 Monate im Leasing mit einer Fahrleistung von 5.000 Kilometern pro Jahr. Mit 10.000 Kilometern zahlt ihr monatlich 152,77 €.