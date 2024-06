Der neue Peugeot E-3008 hat am 03.06.2024 seinen Verkaufsstart in Deutschland gefeiert. Mit mehr als 1,3 Millionen verkauften Einheiten innerhalb der letzten sieben Jahre zählt der Franzose zu den Verkaufsschlagern des Stellantis-Konzerns. Die vollelektrische Variante könnt ihr ab sofort ab 48.650 Euro bestellen. Alles was ihr zum Marktstart wissen müsst, zeigen wir euch in diesem Artikel.

Stilvoller Franzose mit topmoderner Ausstattung

Der überarbeitete Peugeot E-3008 besticht durch eine neue Frontgestaltung inklusive modernster Scheinwerfer und einem schicken Kühlergrill. Die neuen Pixel-LED-Scheinwerfer, die in der GT-Version serienmäßig enthalten sind, passen sich automatisch den Straßenverhältnissen an. Ein weiteres Highlight ist das Peugeot Panorama i-Cockpit® mit einem schwebenden 21-Zoll-HD-Curved-Panoramadisplay.

Für Sicherheit und Komfort sorgen eine Vielzahl an Fahrerassistenzsystemen. Dazu zählen ein Spurhalteassistent mit Lenkeingriff, eine Rückfahrkamera mit 180°-Ansicht, die Active Safety Brake Plus und eine Einparkhilfe hinten.

Das Kofferraumvolumen des Peugeot E-3008 beläuft sich auf 520 Liter. Mit umgeklappter Rückbank fasst der SUV sogar bis zu 1.480 Liter. Von der hohen Alltagstauglichkeit zeigt sich auch Mathias Kalkbrenner, Marketing Manager bei Peugeot Deutschland, begeistert:

„Wir freuen uns über den Marktstart des neuen Peugeot E-3008. Er ist dank des großzügigen Stauraums vielseitig einsetzbar, egal ob im Alltag oder auf Reisen. Mit den elektrifizierten Motorisierungen bieten wir die Möglichkeit, eine Antriebsart zu wählen, die am besten zu den individuellen Bedürfnissen passt.“

Bis zu 680 Kilometer Reichweite im E-3008

Das neue Modell basiert auf der innovativen STLA Medium-Plattform von Stellantis, die beeindruckende Leistungen verspricht: Laut WLTP soll eine Reichweite von bis zu 680 Kilometer möglich sein. Dank der Schnellladefunktion soll der Akku innerhalb von 30 Minuten von 10 auf 80 Prozent geladen sein.

Wie es sich für ein modernes Elektroauto gehört, kommt der Peugeot mit zahlreichen Funktionen wie dem Trip Planner, Smart Charging und Vehicle-to-Load-Optionen. Letzteres ermöglicht es, externe Elektrogeräte am Auto zu laden.

Für alle, die noch nicht rein elektrisch unterwegs sein möchten, gibt es den Peugeot 3008 auch als sparsamen Mild-Hybrid. Der neue 1,2 Liter PureTech Benzinmotor leistet 100 kW (136 PS) und verfügt über eine 48-Volt-Batterie. Diese lädt sich während der Fahrt auf und senkt den Kraftstoffverbrauch um bis zu 15 Prozent.

Nachhaltig unterwegs: Peugeot E-3008 kaufen oder leasen

Zum Marktstart ist der Franzose in der Ausstattungslinie “Allure” erhältlich. Diese beginnt wie eingangs erwähnt ab einem Listenpreis von 48.650 Euro. Die Hybridversion ist mit 39.250 Euro UVP etwas günstiger als der Stromer.

Alternativ kannst du den neuen Peugeot E-3008 ganz flexibel und zu günstigen Konditionen leasen. In unserem umfangreichen Marktplatz kannst du die Angebote von vielen großen Anbietern vergleichen und somit das günstigste Angebot für deine Bedürfnisse finden.

Hier geht’s zu den Angeboten: Peugeot E-3008 Leasing

Quelle: Stellantis Pressemitteilung