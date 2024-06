Der Fiat 500 Elektro zählt zu den beliebtesten Elektroautos. Im Jahr 2023 war er sogar der meistverkaufte Stromer in seinem Segment*. Mit mindestens 29.490 Euro ist er allerdings nicht ganz billig. Leasing bietet eine attraktive Möglichkeit, den Fiat 500 Elektro schon für unter 100 Euro pro Monat zu fahren. Wo du den elektrischen Italiener günstig leasen kannst, zeigen wir dir in diesem Artikel.

Fiat 500E mit zwei Batteriegrößen

Den elektrischen 500 gibt es seit 2020. Mit dem Modelljahr 2022 hat der Hersteller den kleinen Stromer etwas aufgefrischt und ihm eine weitere Batteriegröße spendiert. Neben dem 42 kWh-Akku gibt es den 500 Elektro nun auch in der 23,8 kWh-Variante.

Fiat 500e (23,8 kWh): 95 PS, 190 KM Reichweite (WLTP)

95 PS, 190 KM Reichweite (WLTP) Fiat 500e (42 kWh): 118 PS, 321 KM Reichweite (WLTP)

Der Fiat 500 Elektro mit kleiner Batterie eignet sich in erster Linie für kurze Strecken, vorzugsweise im urbanen Raum. Kannst du daheim laden oder auf eine gut ausgebaute Ladeinfrastruktur zurückgreifen, sind die 190 Kilometer Reichweite für den Alltag ausreichend.

Mit der großen 42 kWh-Batterie steigt die Reichweite auf 321 Kilometer nach WLTP. Während sich die große Batterie mit bis zu 85 kW laden lässt, liegt die maximale Ladeleistung der kleinen Batterie bei 50 kW.

Fiat 500 Elektro Leasing ab 98 € pro Monat

Den Fiat 500 Elektro gibt es durchgehend zu attraktiven Konditionen im Privatleasing. Meist sogar unter 100 Euro pro Monat. Nachfolgend haben wir dir die aktuell günstigsten Angebote aufbereitet. Klicke einfach auf eines der unten aufgelisteten Angebote, um weitere Details zu erhalten.

Fiat 500 Elektro (23,8 kWh)

Das günstigste Angebot (Stand: 10.06.24) für die Variante mit kleiner Batterie sieht wie folgt aus:

Rate: 98,19 € mtl.

Laufzeit: 24 Monate

Fahrleistung: 5.000 KM/Jahr

Lieferzeit: sofort verfügbar

Fiat 500 Elektro (44 kWh)

Das günstigste Angebot (Stand: 10.06.24) für den Cinquecento mit großer Batterie sieht wie folgt aus:

Rate: 136,84 € mtl.

Laufzeit: 24 Monate

Fahrleistung: 5.000 KM/Jahr

Lieferzeit: sofort verfügbar

Kann ich die Leasing-Konditionen anpassen?

Bei den hier gezeigten Konditionen handelt es sich um die Standard-Konditionen. In den meisten Fällen kannst du die Laufzeit und die Fahrleistung an deine Bedürfnisse anpassen. So kannst du den Fiat 500 Elektro beispielsweise auch mit 10.000 Kilometern pro Jahr leasen – natürlich erhöht sich dadurch die monatliche Rate.

Die hier gezeigten Angebote können von allen Privatpersonen in Anspruch genommen werden. Eine einmalige Sonderzahlung ist bei keinem der Angebote zu leisten. Für die Bereitstellung (Transport vom Werk zum Händer) kommen allerdings einmalige Überführungskosten hinzu. Diese liegen in der Regel zwischen 800 und 1.000 Euro.

Falls dir der Fiat 500 nicht zusagt, findest du unter dem folgenden Link weitere attraktive Elektroauto Leasing Angebote.

* Quelle: Stellantis, 19.01.2020 – https://www.media.stellantis.com/de-de/fiat/press/fiat-500-elektro-2023-meistverkauftes-auto-mit-reinelektrischem-antrieb-seines-segments-in-europa