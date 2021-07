Ende des Jahres können alle Elektroautos an Teslas Superchargern aufgeladen werden

Elon Musk hat angekündigt, dass schon Ende des Jahres Elektroautos anderer Autohersteller an den die Tesla Supercharger aufgeladen werden können.

Tesla hat ein weites Netzwerk an 25.000 Supercharger genannten Schnellladestationen errichtet, bisher konnten daran nur E-Autos von Tesla aufgeladen werden. Bisher gab es immer Vermutungen, wann und für welchen Autohersteller Tesla seine Stromtankstellen öffnen könnte.

Tesla verdient jetzt schon an anderen Autoherstellern

Dadurch das Tesla nur Elektroautos produziert, kann es seine CO2-Zertifkate an andere Unternehmen verkaufen. So haben bereits in der Vergangenheit viele Autohersteller die Kasse bei Tesla klingeln lassen: Im Jahr 2020 hat Tesla 1,6 Milliarden US-Dollar allein durch die verkauften Zertifikate eingenommen (Quelle: Stern.de)

In der Vergangenheit wurde daher vermutet, dass der US-Autohersteller seine Supercharger ebenfalls gegen eine Gebühr für andere Autohersteller öffnen könnte.

Auf Twitter teilte Elon Musk nun mit:

Wir haben unseren eigenen Stecker entwickelt, da es damals noch keinen Standard gab und Tesla nur Elektroautos mit großer Reichweite herstellte. Es ist ein ziemlich schlanker Stecker, der sowohl für das Laden mit niedriger als auch mit hoher Leistung geeignet ist. Allerdings werden wir unser Supercharger-Netzwerk im Laufe des Jahres auch für andere E-Fahrzeuge öffnen.

(Hier geht es zu dem Tweet von Elon Musk – externer Link)

Unklar, ob alle Elektroautos an den Superchargern aufgeladen werden können

Allerdings ist bisher noch nicht bekannt, ob Tesla die Supercharger für alle anderen Autohersteller öffnen wird, oder ob diese eine Gebühr an Tesla zahlen müssen.

Via: Golem

Passende Fahrzeuge