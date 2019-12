Das Elektroauto VW e-Golf wurde bereits über 100000 mal ausgeliefert

[27.11.2019] Das Elektroauto VW e-Golf gehört zu den erfolgreichsten Stromern, welche von einem deutschen Autobauer stammen. Am 26. November 2019 wurde das 100.000ste Modell des Stromers an einen Kunden übergeben.

Im Jahr 2014 hatte das E-Auto VW e-Golf seine Markteinführung und es zählt zu den erfolgreichsten batterieelektrischen Fahrzeugen in Europa

Gestern hat Volkswagen in der Gläsernen Manufaktur Dresden den 100.000sten e-Golf ausgeliefert. Das Modell wurde 2014 als zweites batterieelektrisches Fahrzeug (BEV) der Marke Volkswagen nach dem e-up!3 (2013) eingeführt. Der e-Golf zählt zu den erfolgreichsten Elektroautos in Europa und ist auch darüber hinaus bei den Kunden beliebt – unter anderem in den USA. In Dresden wird ab Herbst 2020 der neue ID.3 montiert. Zusätzlich wird der Standort als attraktive Besucher- und Kundendestination gestärkt.

Das Jubiläumsfahrzeug in der Farbe „Pure White“ hat Maik Jaehde aus Landolfshausen bei Hannover entgegengenommen. Nach der Auslieferung nahm er an einer exklusiven Führung durch die Fertigung teil.

Holger B. Santel, Leiter Vertrieb und Marketing Deutschland sagte:

„Der e-Golf ist bereits seit mehr als fünf Jahren unser Markenbotschafter für E-Mobilität. Der heutige Meilenstein von 100.000 ausgelieferten Fahrzeugen belegt seinen Erfolg auf dieser Mission. Damit leistet er bei vielen Kunden einen wichtigen Beitrag zur Mobilitätswende und ebnet dem neuen ID.3 den Weg.“

Henning Schulzki, Leiter Vertrieb und Marketing der Gläsernen Manufaktur Dresden ergänzte:

„Der e-Golf füllt seit 2017 die Gläserne Manufaktur als Schaufenster der Elektromobilität mit Leben. Dieses Jahr werden wir am Standort mehr als 16.000 Exemplare bauen – ein neuer Höchstwert. Wir freuen uns, dass die Rekordmarke bei uns geknackt wurde.“

Die Produktion des e-Golf ist 2014 in Wolfsburg gestartet. Aufgrund der hohen Nachfrage wird er seit mehr als zweieinhalb Jahren zusätzlich in der Gläsernen Manufaktur Dresden gefertigt. Ab Herbst kommenden Jahres läuft dann der neue ID.3 in Dresden vom Band. Die Serienproduktion des ersten Fahrzeugs auf Basis des Modularen E-Antriebsbaukastens (MEB) hat im November in Zwickau begonnen.

Die Gläserne Manufaktur wird als Auslieferungsstandort mit Fokus auf Elektrofahrzeuge weiterentwickelt und als attraktive Besucher- und Kundendestination gestärkt. Derzeit werden pro Jahr rund 1.300 Fahrzeuge in der sächsischen Landeshauptstadt an Kunden übergeben. Diese Zahl soll in den nächsten Jahren signifikant gesteigert werden.

Von Januar bis Oktober 2019 wurden weltweit rund 27.900 e-Golf ausgeliefert – nach 24.800 im Gesamtjahr 2018. Die fünf absatzstärksten Märkte im laufenden Jahr sind Norwegen, Deutschland, USA, Großbritannien und die Niederlande.

Der e-Golf hat eine Leistung von 100 kW (136 PS) und eine Reichweite von bis zu 230 Kilometern nach WLTP.

Via: VW AG

