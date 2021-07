(18.07.2021) Das Elektroauto Tesla Model Y ist ab sofort in Deutschland zur Auslieferung bereit, wer jetzt bestellt, muss aber bis zum September warten.

Bei dem Model Y handelt es sich um einen Siebensitzer auf Basis des Elektroauto Tesla Model 3, der Autohersteller selbst bezeichnet das Model Y als Midsize-SUV.

Elektroauto Tesla Model Y verfügt über eine Reichweite von bis zu 505 Kilometer

Der Heckantrieb ist bei dem Familienauto Standard, die Long Range-Variante verfügt über Reichweite von bis zu 505 (WLTP), der Allradantrieb ist optional erhältlich.

In 3,7 Sekunden kann man mit dem Model Y auf 100 km/h beschleunigen. Wenn man die Batterieeinheit nachladen muss, sollen 15 Minuten an einem Supercharger ausreichen, um genug Strom für eine Fahrt von bis zu 270 Kilometer zu erhalten. In Deutschland muss man beginnt der Kaufpreis bei 57.970 Euro (vor Abzug der Subvention)

Das Elektroauto Tesla Model Y verfügt über viel Stauraum und einem HEPA Luftfilter, dank der Over‑the‑Air Updates kann die Software auch nach dem Marktstart des Stromers bequem von zu Hause aus verbessert werden. So verspricht Tesla:

Sie werden auch nach der Auslieferung die neuesten Updates ‑ wie neue Apps, Autopilot‑Optionen, Verbesserungen der Reichweite und vieles mehr erhalten.

Passende Fahrzeuge