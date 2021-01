Zum Elektroauto Renault Zoe gibt es nun auch eine Wallbox gratis dazu

Wer sich ein Elektroauto kauft, will dies in der Regel auch zu Hause aufladen. Da kommt die neue Aktion von Renault gerade zur richtigen Zeit: Denn für ein entspanntes Laden zu Hause bietet Renault Privatkunden bis Ende Februar 2021 bei Finanzierung oder Leasing des Renault ZOE zusätzlich zum Elektrobonus eine Schneider EVlink Wallbox G4 Smart gratis an . Das Angebot berücksichtigt die KfW-Förderung – die Differenz zur UPE der Wallbox in Höhe von 1.273,30 Euro übernimmt Renault. So erhalten ZOE Kunden nach Abzug des Förderbetrags i.H.v. 900 Euro einen Kundenvorteil à 373,30 Euro.

Verkaufszahlen des Elektroauto Renault Zoe haben sich verdreifacht

Die Wallbox enthält Schutzkomponenten (FI, LS, IMNx), dank derer die Kunden zusätzlich von Einsparungen von Installationskosten profitieren. Auf Wunsch können Kunden über die Plattform des Kooperationspartners GP Joule Connect einen Quick Check zu den Installationsmöglichkeiten bei sich zu Hause durchführen lassen, ein konkretes Installationsangebot erfragen und einen Öko-Stromtarif abschließen.

Der Renault ZOE war im Jahr 2020 erneut Deutschlands Elektroauto Nummer eins. Mit insgesamt 30.376 Zulassungen konnte Renault die ZOE Verkäufe auf dem deutschen Markt um mehr als das Dreifache steigern (2019: 9.431 Zulassungen; plus 222 Prozent). Damit knackte der Renault Stromer erstmals die Marke von 30.000 in einem Kalenderjahr deutschlandweit verkauften Einheiten und war damit gleichzeitig das bestverkaufte Renault Modell.