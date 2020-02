Mit Nissan stockt ein weiterer Autohersteller die Umweltprämie auf

[01.02.2020] Der Autohersteller Nissan stockt die Prämie für seine Elektroautos auf, ab sofort gibt es bis zu 8.000 Euro.

Weil die Politiker sich mit der angekündigte Aufstockung der staatlichen Umweltprämie noch immer viel Zeit lassen, macht Nissan jetzt Nägel mit Köpfen. Beim Kauf des Elektroauto Nissan LEAF sichert das Unternehmen seinen Kunden ab sofort bis zu 8.000 Euro* Wechselprämie zu. Damit gehört Nissan zu den Autoherstellern, welche ihren Kunden schon jetzt eine höhere Prämie in Aussicht stellen. So zahlen bereits Renault, Kia und Hyundai die höhere finanzielle Förderung.

NissanNissan macht damit den Umstieg auf einen neuen LEAF noch leichter: Denn der Einstiegspreis für den Elektro-Bestseller sinkt dadurch auf 28.800 Euro UPE zzgl. Überführung (LEAF ZE1 mit 40-kWh-Batterie und 110 kW/150 PS Leistung). Auch der LEAF e+, der mit einem 160 kW/217 PS starken Elektromotor ausgerüstet ist und dank 62-kWh-Akku bis zu 385 Kilometer pro Batterieladung zurücklegen kann, kommt in den Genuss der von Nissan erhöhten Umweltprämie.

Nissan will ein klares ZEichen für die Elektromobilität setzen

Vincent Ricoux (Direktor Marketing der Nissan Center Europe GmbH) erklärt:

„Anfang November hat die Bundesregierung die Erhöhung der E-Auto-Prämie beschlossen, doch seitdem ist nichts passiert. Wir wollen unsere Kunden nicht länger warten lassen und stocken die Prämie deshalb mit sofortiger Wirkung auf. Nissan setzt damit nicht nur ein klares Zeichen für die Elektromobilität, sondern auch für Verlässlichkeit und Berechenbarkeit.“

Der Umweltbonus für den Leaf setzt sich zusammen aus dem unveränderten Anteil von 2.000 Euro, den das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) bewilligt, und dem nun auf 6.000 Euro angehobenen Nissan Anteil bei Inzahlungnahme eines Altfahrzeugs. Der höhere Nissan Anteil gilt solange, bis die Erhöhung der staatlichen Umweltprämie in Kraft tritt.

Das Angebot von Nissan, von der erhöhten Wechselprämie schon jetzt zu profitieren, gilt auch beim Kauf eines Nissan e-NV200. Für den rein elektrischen Kastenwagen gibt es 6.570 Euro. Neben den 2.000 Euro staatlicher Umweltprämie sichert Nissan bis zu ihrer finalen Bestätigung 4.570 Euro zu.

Via: Nissan

So setzt sich der Elektrobonus für Elektroautos von Nissan zusammen

*Der Elektrobonus i.H.v. insgesamt 8.170 € umfasst 2.000 € Bundeszuschuss, 3.570 € Nissan-Anteil gemäß den Förderrichtlinien des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie zum Absatz von elektrisch betriebenen Fahrzeugen sowie 1.600 € Eintauschprämie. Die Bundesregierung hat die Erhöhung des Bundeszuschusses um 1.000 € angekündigt. Solange diese nicht in Kraft getreten ist, erhöht sich der Nissan-Anteil von 3.570 € um weitere 1.000 €, sofern Sie einen Förderbescheid über 2.000 € innerhalb von 4 Wochen nach Erhalt bei Ihrem Nissan Partner nachweisen können. Die Auszahlung des Bundeszuschusses erfolgt erst nach positivem Bescheid des von Ihnen gestellten Antrags. Ein Rechtsanspruch besteht nicht. Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. Gültig für Kaufanträge vom 01.02.2020 bis 31.03.2020. Die Eintauschprämie gilt nur, wenn Sie beim Kauf ein Altfahrzeug, das in den letzten 6 Monaten ununterbrochen auf Sie zugelassen war, in Zahlung geben. Die Zulassung des Altfahrzeugs und die Zulassung des Neufahrzeugs müssen auf denselben Namen lauten. Nicht kombinierbar mit anderen Aktionsangeboten von NISSAN. Bei allen teilnehmenden Nissan Partnern.

Passende Fahrzeuge

Passende Hersteller