Bei dem Photovoltaik-Anbieter Sonnen kann man nun auch ein Elektroauto leasen

[08.02.2020] Sonnen bietet ab sofort das passende Elektroauto zu seinem schon bestehenden Angebot Photovoltaikanlagen und Energiespeicher an. Ab sofort kann man bei Sonnen verschiedene E-Autos leasen.

Sonnen hat ab sofort ein Mobilitätsangebot namens sonnenDrive im Angebot, so kann man ein Elektroauto zu einer „All-inclusive“-Monatsrate ohne langfristige Verpflichtungen abonnieren.



Um ein Elektroauto bei Sonnen abonnieren zu können, muss man nur einen Stromvertrag bei Sonnen abzuschließen.

Derzeit stehen bei SonnenDrive 10 verschiedene Elektroautos zur Auswahl

In einem Webshop kann man aktuell aus zehn Modellen verschiedener Automarken das passende Elektroauto auswählen. Das Einstiegsmodell (Elektroauto Seat Mii Electric Plus) gibt es ab 250 Euro pro Monat und mit einer kurzen Laufzeit von 6 Monaten.

Man kann aber auch das Elektroauto Renault Zoe, BMW i3 oder den Audi e-tron auswählen. Die Auswahl wird immer wieder aktualisiert und ausgebaut, eines der nächsten Modelle soll zum Beispiel das Elektroauto Teslas Model 3 sein.

Im Vergleich zu klassischen Leasingverträgen enthält die Monatsrate bei sonnenDrive bereits die sonst beim Leasing üblichen Zusatzkosten für beispielsweise die Versicherung, Werksfracht, Wartung, jahreszeitgerechte Bereifung oder mögliche Batteriemieten.

Eine Anzahlung oder Abschlussrate gibt es nicht, so dass der Kunde kein Restwertrisiko trägt. Die kurze Laufzeit ab 6 Monaten ist darüber hinaus ein idealer Zeitpunkt, um zu sehen, ob die Elektromobilität in den Alltag passt. Wer will, kann danach ein weiteres Abo abschließen oder sich direkt für eine andere Laufzeit von bis zu 24 Monaten entscheiden.

Dass dieses Konzept aufgeht, hat auch eine Testphase gezeigt, die der Einführung von sonnenDrive vorausgegangen war. So möchten 75 % der Test-Teilnehmer langfristig ein Elektroauto fahren und weiterhin sonnenDrive dafür nutzen.

80 % der Testkunden haben ihre Reichweitenangst verloren

Daneben konnten zahlreiche Bedenken gegenüber der Elektromobilität ausgeräumt werden. 80 % der Testkunden gaben an, die „Reichweitenangst“ abgelegt zu haben, da sie die Reichweite ihres Autos problemlos in den Alltag integrieren konnten. Auch Vorbehalte gegenüber der Ladeinfrastruktur wurden komplett abgebaut. Alle Testkunden gaben außerdem an, dass sauberer Strom eine wesentliche Voraussetzung für den Umstieg auf E-Mobilität ist. Das Ausräumen solcher Bedenken ist auch eines der Ziele, die mit dem Angebot von sonnenDrive verfolgt werden.

Sascha Koppe (Country Manager DACH bei sonnen) sagt:

„Das hohe Interesse an sonnenDrive hat unsere Erwartungen weit übertroffen. Es ist offenbar das richtige Angebot zur richtigen Zeit, in der viele Menschen über ein Elektroauto nachdenken, aber der letzte Entschluss noch fehlt. Die Testphase bestätigt jetzt auch, dass unser Ansatz tatsächlich funktioniert: Wenn wir die Hürden für den Einstieg in die Elektromobilität so niedrig wie möglich legen, gehen die Menschen diesen Weg und was am wichtigsten ist: Sie bleiben auch dabei.“

Sonnen bietet auch das passende Ladegerät namens sonnenCharger an. Mit der Ladekarte können sonnen-Kunden an über 120.000 Ladestationen in ganz Europa laden.

Elektroautos können in virtuelle Kraftwerke integriert werden

Perspektivisch ist auch die Einbindung der Elektroautos von sonnenDrive in sonnens virtuelles Kraftwerk möglich. In Verbindung mit den Batteriespeichern können sie dann auch als intelligente Verbraucher Aufgaben im Stromnetz übernehmen und zum Beispiel dann geladen werden, wenn zu viel Windenergie im Netz ist, die sonst abgeregelt werden müsste.

Bereits nach Bekanntgabe von sonnenDrive im November 2019 hatten sich mehrere tausend Interessenten bei sonnen angemeldet. Alle Kunden von sonnen mit einer sonnenBatterie oder auch einem Stromvertrag, können ein Elektroauto bei sonnenDrive abonnieren. Ab sofort sind die Autos bestellbar und bereits ab 6 Wochen nach Bestellung zur Abholung verfügbar.

Nach einer ersten Testphase hat sich außerdem gezeigt, dass die Menschen langfristig auf Elektromobilität umsteigen, wenn bestimmte Einstiegshürden wegfallen.

Via: Sonnen