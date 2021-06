Das Elektroauto VW ID.5 verspricht maximalen Fahrspaß und Komfort

D er ID.5 vereint sportlich-elegantes Coupé-Design mit den Qualitäten der ID. Familie: Er bietet ein klassenübergreifendes Raumgefühl, intuitive Bedienung, ist voll vernetzt – und „over-the-Air“ updatefähig. Er unterstreicht damit die Software-Kompetenz von Volkswagen . Das hochwertige Coupé-Design hebt sich deutlich vom Auftritt konventioneller Fahrzeuge ab – und ist so einzigartig in seinem Segment. Entdecken Sie vollelektrisches Fahren in einer inspirierenden Form.