[26.5.2021] Das Elektroauto VW ID.4 GTX kann ab sofort bestellt werden, mit seiner Reichweite von bis zu 480 Kilometern kann man bequem alle Strecken meistern.

Das Elektroauto Volkswagen ID.4 GTX verbindet Fahrspaß einer neuen intelligenten Sportlichkeit. Als erstes Top-Modell mit dem Anspruch auf mehr Performance geht nun kurz nach seiner Weltpremiere der ID.4 GTX in den ersten Ländern Europas in den Vorverkauf. In Deutschland beträgt sein Grundpreis 50.415 Euro, auf den der Kunde 7.500 Euro Förderung (netto) beantragen kann.