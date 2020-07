Die erste Gruppenreise der Welt mit E-Autos erfolgreich zu Ende gegangen

[21.07.2020] In Zeiten von Corona und wegen wachsender Sorgen rund um die Umwelt verzichten immer mehr Leute aufs Fliegen.

Doch muss man auf Gruppenreisen verzichten? Der Schweizer Veranstalter der E-Mobil- Rallye WAVE, Louis Palmer, und der grösste Schweizer Reiseveranstalter Travelhouse, haben als Antwort darauf gemeinsam erfolgreich die erste Gruppenreise der Welt mit E-Autos durchgeführt. Während Flugreisen und Kreuzfahrten wohl bis auf Weiteres mit Umsatzrückgängen zu kämpfen haben werden, so bieten heutige E-Autos mit über 300 km Reichweite individuelle Freiheiten und eignen sich bestens für Urlaubsfahrten innerhalb Europas.

An der Elektroauto Rallye nahmen Teilnehmer aus mehr als 4 Ländern teil

10 Teilnehmer aus der Schweiz, Deutschland, Österreich und Niederlande waren gemeinsam während einer Woche auf Urlaubsfahrt in den Ostalpen. Die WAVE Top-of-the-Alps führte von der Silvretta Hochalpenstrasse über rund 13 Alpen- und Dolomitenpässe und rund 1400 km bis nach Bled in Slowenien und zurück ins Schweizer Engadin. Die Teilnehmer erlebten die jeweils höchsten Pässe von vier Alpenländern: Grossglockner (Österreich), Vrsicpass (Slowenien), Stilserjoch (Italien) und Umbrail (Schweiz).

Die Teilnehmer hatten tagsüber die Wahl, sich dem Gruppenleiter anzuschließen und in der Gesellschaft der Gruppe zu bleiben, oder auf eigene Faust Wanderungen in den Bergen zu unternehmen. Spätestens am Abend traf man sich wieder fürs Abendessen und das gesellige Zusammensein, und um die Autos bei den vorbereiteten Ladestationen am Hotel zu laden. Die Teilnehmer sind entweder mit dem eigenen Auto angereist oder sie hatten drei Elektroautos zur Auswahl, welche gemietet werden konnten: Renault Zoe, Huyndai Kona und Tesla Model 3.

Am 11. September startet bereits die nächste Elektroauto-Rallye

Das Konzept hat sich absolut bewährt und die Tour wird auch nächstes Jahr wieder durchgeführt. Die nächste WAVE findet schon vom 11. – 19. September 2020 statt. Dann geht’s für rund 30 E-Fahrzeuge auf der Grand Tour of Switzerland zu den touristischen Highlights der Schweiz, und die Teilnehmer werden von verschiedenen Unternehmen erwartet, wo es Einblicke und Führungen hinter den Kulissen gibt. Letzte Startplätze sind noch frei, und der Anmeldeschluss ist der 31. Juli.

