Akku, Finanzierung und mehr – hierauf ist beim E-Auto-Kauf zu achten

Das Interesse an Hybrid- und Elektromodellen steigt in Deutschland langsam, aber sicher. Spätestens durch das Ende der Verbrennungsmotoren in gut einem Jahrzehnt fangen immer mehr Autofahrer an, über eine Umstellung nachzudenken. Doch worauf genau ist zu achten, um ein vertrautes Fahrgefühl zu genießen und gleichzeitig etwas für die Umwelt zu tun?

Passende Modellwahl für maximalen Fahrspaß

Der Anteil an Neuzulassungen für reine Elektrofahrzeuge in Deutschland erreichte im 2. Quartal 2022 einen neuen Höchststand. Nach einem Bericht der Kreditplattform smava mit Bezugnahme auf Daten des Kraftfahrt-Bundesamtes waren es 14,1 % aller Neufahrzeuge, die einen reinen Elektromotor besaßen. Zum Vergleich: Im Jahr 2018 lag der Wert noch bei 1,0 %.

Um das passende Elektroauto zu finden und die Kaufentscheidung nicht zu bereuen, sollte der eigene Fahrtyp klar hinterfragt werden. Ist ein reines Stadtfahrzeug gewünscht? Stehen gelegentliche Ausflugsfahrten an oder sollte der PKW mit einem leistungsfähigen Akku und großer Reichweite für ausgedehnte Business-Trips ausgestattet sein?

Viele Fahrzeughalter befassen sich nicht mit dem eigenen Fahrtyp. Eine solche Analyse zeigt, wie häufig und wie lang das Fahrzeug wirklich genutzt wird. Genauso ist die Frage der regelmäßigen Aufladung des PKW zu stellen. Nicht jeder hat hierzu in der heimischen Garage die Möglichkeit. Die Aufladung an einer öffentlichen Station ist sinnvoll, sollte in Erreichbarkeit und Häufigkeit jedoch zum eigenen Fahrverhalten passen.

Sichere Finanzierung des Fahrzeugs entscheidend

Ist die ideale, technische Ausstattung und eine passende Akkuleistung gefunden, stellt die Finanzierung die nächste Herausforderung dar. Gerade beim Kauf eines E-Autos vertrauen die meisten Interessenten auf den klassischen Autohändler. Noch sind es wenige Privatpersonen, die ihr Elektrofahrzeug gebraucht verkaufen möchten. Da Autohändler im Regelfall mit einem festen Finanzpartner zusammenarbeiten, wird die Chance auf einen Kreditvergleich verpasst.

Die meisten Verkäufer möchten ihr Auto in Zahlung zu geben, wovon hauptsächlich der Händler profitiert. Genauso sollte nicht blind auf das Finanzierungsangebot des Autohändlers vertraut werden. Nach der Auswertung von smava liegen die Zinsunterschiede im Durchschnitt bei 3.700 Euro, wenn diverse Kreditpartner für die mögliche Finanzierung gegenübergestellt werden.

Kosten für Zubehör und Verbrauch beachten

Grundsätzlich treffen sehr hohe Fahrzeugpreise auf günstige Autokredite. Zwar ist durch den Anstieg des europäischen Leitzinses die Kreditaufnahme wieder teurer geworden. Durch den Vergleich der Anbieter bleibt die Finanzierung jedoch weiterhin lukrativ, selbst wenn sich wenig beim Autopreis machen lässt.

Ratsam ist, sich beim Autokauf notwendiges Zubehör zu sichern, um vom Autohändler möglichst viel für den Kaufpreis zu erhalten. Dies gilt vor allem für eine saisonale Bereifung, sofern Sie nicht mit Ganzjahresreifen unterwegs sein möchten.

Neben dem Verkaufspreis sollten die Verbrauchskosten des E-Autos optimiert werden. Dies heißt: Lädt ein Autobesitzer sein Fahrzeug privat auf, ist der gewählte Stromtarif zu Hause ein Kostenfaktor. Auch hier lässt sich in Zeiten steigender Energiekosten ansetzen – beim Preis genauso wie beim Thema Nachhaltigkeit.

Preisvorteile im gebrauchten Segment

Bei den gehobenen Preisen für Neuwagen lohnt es mit jedem Monat mehr, über ein Sparen durch gebrauchte Fahrzeuge nachzudenken. Diese sind als E-Autos zwar noch selten zu finden, werden den Markt jedoch sukzessive bereichern.

Ein besonderes Aufpassen beim privaten Autokauf ist zukünftig beim Thema Akku nötig. So gepflegt das Auto auch aussieht – mit einer erheblich gesunkenen Ladekapazität und reduzierten Reichweite wird Ihre Freude am gebrauchten E-Fahrzeug erheblich sinken.