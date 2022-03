Elektroauto Renault Megane E-TECH Electric erzielt fünf Sterne beim NCAP Crashtest

Der neue Megane E-TECH Electric verfügt bereits in der Einstiegsversion über eine Vielzahl sicherheitsrelevanter Assistenzsysteme: Neben Spurhalte- und Sicherheitsabstandwarner ist das Fahrzeug mit Notbremsassistent, Müdigkeitswarner und Verkehrszeichenerkennung mit Geschwindigkeitsanpassung ausgestattet. Der ebenfalls serienmäßig vorhandene aktive Notfall-Spurhalteassistent erkennt ab 65 km/h mit Hilfe der Frontkamera und des Frontradars das Risiko einer Frontalkollision mit einem entgegenkommenden Fahrzeug, wenn der Fahrer zum Überholen ansetzt. Ebenso registriert das System, wenn das Fahrzeug von der Straße abzukommen droht. In beiden Fällen warnt der aktive Notfall-Spurhalteassistent den Fahrer durch ein optisches Warnsignal und greift, wenn erforderlich, korrigierend in die Lenkung ein. Neu bei Renault ist außerdem der Rückfahr-Notbremsassistent, der in der Lage ist, beim Rückwärtsfahren zum Beispiel Fußgänger zu erkennen und gegebenenfalls eine Notbremsung durchzuführen.