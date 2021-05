KFZ Versicherungen für Elektroautos – Darauf sollte man achten

Immer mehr Menschen wollen sich ein Plug-In Hybrid– oder Elektroauto kaufen, man sollte sich rechtzeitig um eine gute KFZ-Versicherung kümmern.

Wer sein Elektroauto versichern will, wird eine positive Überraschung erleben: Denn eine KFZ Versicherung für einen Stromer ist oft günstiger als für einen vergleichbaren Verbrenner. Daher beschäftigen wir uns heute mit den Fragen, welche Kfz-Versicherung ist empfehlenswert und wie viel kostet eine gute Versicherung?

Bei dem Abschluss einer KFZ-Versicherung für ein Elektroauto sollte darauf geachtet werden, dass diese auch die Spezifika von E-Autos abdeckt. Gerade bei Neufahrzeugen oder teureren Autos empfiehlt sich oft eine Teil- oder Vollkasko Versicherung für den Stromer.

Versicherer haben die Elektromobilität für sich entdeckt

Das Thema Elektromobilität ist nicht nur bei den Käufern hoch in Mode, sondern auch die Versicherer haben die Elektromobilität für sich entdeckt.

So bieten manche Versicherer einen Rabatt von 10 Prozent, wenn man sein E-Auto dort versichert.

Die Kfz-Versicherung von Friday deckt zum Beispiel im Rahmen der Teil- bzw. Vollkaskoversicherung für Elektro- oder Hybridfahrzeuge folgendes an:

Überspannungsschäden am Akkumulator (Batterieeinheit)

Schäden am Ladekabel;

mobile Ladestation (einschließlich dazugehöriger Adapter);

privat genutzte Ladesäulen (Wallbox) oder Induktionsladeplatte bis zu einer Entschädigungsleistung;

Ladekarte für dein Elektro- oder Hybridfahrzeug.

Schäden durch einen gewerblichen Abschlepper am Elektroauto

Schäden am Motor, Getriebe, Akkumulator und an der Elektronik, die durch unsachgemäßes Abschleppen durch einen gewerblichen Abschlepper (z. B. Abschleppunternehmen oder Werkstatt) verursacht werden,

Kosten durch Wassercontainer (auch Löschcontainer genannt, funktionsweise siehe hier: Löschcontainer für Elektroautos (externer Link)

Der letzte Punkt ist gerade für den seltenen Fall eines Fahrzeugbrandes wichtig, denn in der Regel werden Elektrofahrzeuge zur Löschung und nach einem Brand für eine gewisse Zeit in einem Wassercontainer getaucht bzw. gelagert. Denn so kann zuverlässig eine erneute Entzündung verhindert werden.

Elektroautos sind bei manchen KFZ-Versicherungen günstiger als Verbrenner

Noch im Jahr 2014 waren die Versicherungsprämien für Elektroautos 6% teurer als vergleichbare Verbrenner, dies lag vor allem an den vergleichbar höheren Kaufpreisen für Stromer.

Mittlerweile hat sich aber gezeigt, dass Elektroautos vergleichsweise weniger in Unfällen als Verbrenner verwickelt sind. Dies liegt unter anderem an den modernen Assistenzsystemen und andererseits kann ist scheinbar der Fahrstil des Eigentümers vorsichtiger.

Es könnte auch daran liegen, dass sich Fahranfänger und junge Autofahrer oft nicht gleich ein Elektroauto leisten können, da die Anschaffungskosten in der Regel teurer als vergleichbare Modelle sind.

Fazit

Bei der Wahl der KFZ-Versicherung lohnt es sich einen Blick darauf zu haben, dass zumindest in der Teil- und Vollkaskovariante auch Kurzschlussschäden und entsprechende Verluste durch Tierbisse inbegriffen sind.

Einige Tarife gewährleisten auch die Abdeckung von Schäden am Ladekabel und an Ladestationen (z. B. Diebstahlsicherung). Allerdings sollte man sich im klaren sein, dass es sich bei der Batterieeinheit um ein Verschleißteil handelt, welches einem Verschleiß und somit einer Alterung unterliegt. Dafür gewähren aber die Autohersteller auf ihre Energiespeicher eine hohe Garantielaufzeit, so das man sich hier in der Regel keine Sorgen machen muss.

