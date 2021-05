Das Elektroauto Renault Zoe kann bereits ab 99 Euro monatlich finanziert werden

In den nächsten Jahren wird Renault seine Elektro-Offensive mit Nachdruck fortsetzen. Ziel ist, die Führungsrolle bei der Energiewende durch Elektro- und Wasserstofflösungen zu stärken und bis 2025 den grünsten Antriebsmix aller Hersteller in Europa anzubieten.

Dazu wird Renault 14 neue, elektrifizierte Modelle auf den Markt bringen, davon sieben vollelektrisch. Der Anteil der elektrifizierten Fahrzeuge der Marke Renault soll in Europa bis 2025 auf 65 Prozent und bis 2030 auf 90 Prozent der Verkäufe steigern. Darüber hinaus strebt die Renault Group CO 2 -Neutralität in Europa bis 2040 und weltweit bis 2050 an.

Via: Renault