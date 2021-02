Elektroauto smart EQ fortwo Coupé edition bluedawn ist das neuste Sondermodell

(01.02.2021) Das neue Sondermodell des Elektroauto smart EQ fortwo Coupé kommt im April 2021 auf den Markt.

Im April 2021 kommt das neue Sondermodell smart EQ fortwo edition bluedawn in den Handel. Die Sonderedition mit Elektroantrieb ist mit seinem Bodypanels und der tridion Sicherheitszelle in mattem Velvet Blue ein echter Hingucker.

Zusätzlich sorgen Räder und Karosserieanbauteile von BRABUS in mattem Velvet Blue oder Schwarz glänzend für einen dynamischen Look. Die edition bluedawn ist exklusiv für das smart EQ fortwo Coupé verfügbar und seit November 2020 bestellbar. Zahlreiche Bestellungen sind bereits eingegangen. Die Preise in Deutschland starten bei 28.920,00 Euro. Zu den Händlern rollt das neue Modell im zweiten Quartal 2021.

Elektroauto smart EQ fortwo edition bluedawn ist eine echte Augenweide

Das Elektroauto smart EQ fortwo edition bluedawn kombiniert Eleganz und Dynamik. Das ebenfalls eingesetzte matte Velvet Blue harmoniert effektvoll mit dem glänzenden Schwarz von Frontspoiler, Zierteil der Lufteinlässe, Akzentteil der Seitenschweller, den 16-Zoll-Monoblock- Leichtmetallrädern und den Radnabenabdeckungen des Performance-Spezialisten BRABUS.

Ebenfalls in Schwarz glänzend präsentieren sich der Heckdiffusoreinsatz, die Außenspiegelgehäuse und der smart Schriftzug an Front und Heck. Das Dach mit Stoffbezug und die Kühlerverkleidung in Schwarz runden den markanten Auftritt ab. Dynamisch-hochwertig geht es auch im Innenraum zu, unter anderem mit einem spezifischen BRABUS Schaltknauf und BRABUS Fußmatten in schwarzem Velours mit eingesticktem Schriftzug „edition bluedawn“.

Die edition bluedawn ist in Kombination mit den Ausstattungslinien pulse und prime verfügbar. Der serienmäßige Lieferumfang umfasst Details wie das Cool & Audio-Paket, Digitalradio und Sitzheizung. Die Preise beginnen in Verbindung mit der Ausstattungslinie pulse bei 28.920,00 Euro und mit prime bei 29.229,99 Euro. Erhältlich ist das neue Sondermodell in folgenden Märkten: Deutschland, Italien, Spanien, Großbritannien, Benelux, Portugal, Frankreich, Schweiz und Ungarn.

Via: smart/Mercedes Benz

Passende Fahrzeuge

Passende Hersteller