Elektroauto Peugeot e-Partner kommt im Herbst 2021 auf den Markt

(2.2.2021) Im Herbst 2021 kommt das Elektroauto Peugeot e-Partner auf den Markt, die Reichweite liegt bei bis zu 275 Kilometer.

Der französische Automobilhersteller Peugeot bietet als einer der ersten Autohersteller in Europa ein vollständiges Angebot an leichten Nutzfahrzeugen mit Elektromotor an. Neben dem neuen PEUGEOT e-Partner gehören der neue PEUGEOT e-Expert zum Angebot. Der e-Expert wurde zum International Van of The Year 2021 gekürt, ebenso gehört der neue PEUGEOT e-Boxer (in Kürze bestellbar) zum elektrifizierten Angebot der Löwenmarke.

(Energieverbrauch für PEUGEOT e-Expert L2 mit Elektromotor 136 PS (100 kW): bis zu 27 – 24,9 kWh/100 km1 (kombiniert); CO2-Emissionen in g/km: 01).

Die Verbrennerversion des Peugeot Partner konnte in den vergangenen Jahren einen großen kommerziellen Erfolg verbuchen. Zahlreiche Auszeichnungen bestätigen dies, so erhielt das Fahrzeug im Jahr 2019 beispielsweise den Titel „International Van of The Year“*. Seit seiner ersten Einführung im Jahr 1996 wurde der PEUGEOT Partner rund 2.000.000 Mal produziert und in mehr als 100 Ländern verkauft. Der europäische Marktführer, seit seiner Einführung im Jahr 2018, ist nun auch mit einem 100-prozentigen Elektroantrieb erhältlich.

Mit diesen Qualitäten Überzeugt das Elektroauto Peugeot e-Partner:

Die Reichweite liegt bei bis zu 275 km nach WLTP (vorbehaltlich abschließender Homologation),

zwei Längen (Standard und Lang),

zwei Silhouetten, Van-Variante bis zu 3 Sitze und Doppelkabinen-Variante bis zu 5 Sitze,

einer Anhängelast von bis zu 750 Kilogramm,

einer Nutzlast von bis zu 800 Kilogramm,

einem Ladevolumen von bis zu 4,4 m³, identisch mit der Verbrennerversion.

Der neue PEUGEOT e-Partner passt sich dank moderner Bordtechnologien wie dem digitalen PEUGEOT i-Cockpit® und einem durchdachten Design dem Arbeitsalltag von Gewerbetreibenden an. Damit genießen Fahrerinnen und Fahrer alle Vorzüge des PEUGEOT Partner ohne Kompromisse und ohne CO2-Emissionen.

Peugeot ist im Van Marktsegment der Marktführer

Das Van Marktsegment verzeichnete im Jahr 2019 in Europa mehr als 613.000 Fahrzeuge. Der PEUGEOT Partner ist Marktführer in diesem Segment. Darüber hinaus wächst sein Marktanteil seit der Einführung der neuesten Version im Jahr 2018 stetig.

Fast 80 Prozent der Fahrerinnen und Fahrer von Nutzfahrzeugen legen durchschnittlich weniger als 200 Kilometer pro Tag zurück, sodass sich eine Elektroversion des PEUGEOT Partner als naheliegend anbot. Bestärkt wurde PEUGEOT in dieser Idee durch die zunehmende Beschränkung von Kraftfahrzeugen in Stadtzentren – einige Innenstädte lassen nur noch reine Elektrofahrzeuge zu. Das Ziel der Löwenmarke war es, alle Vorteile des PEUGEOT Partner ohne Kompromisse mit der Elektromobilität zu verbinden.

Die Ausstattungsmerkmale des Elektroauto Peugeot e-Partner

Außen:

das Monogramm „e-Partner“ auf der Rückseite,

16-Zoll-Räder (40,64 cm),

eine Ladeluke am linken hinteren Kotflügel (an der gleichen Stelle wie die Tankklappe).

Innen:

Das neue PEUGEOT i-Cockpit®, ausgestattet mit einem 10-Zoll-Kombiinstrument (25,4 cm) oder einem analogen Kombiinstrument mit Farbmatrix,

TomTom® 3D-Echtzeitnavigation: spezifische Grafiken zeigen sofort verfügbare Ladepunkte sowie die Reichweite zur Ladestation basierend auf der verbleibenden Akkulaufzeit an,

der neue elektronische Automatikschalter,

einen Fahrmodus-Wahlschalter zum Umschalten zwischen den Fahrmodi Eco, Normal und Power,

eine elektrische Feststellbremse.

100 Prozent elektrische Technologie

Basierend auf der modularen Multi-Energie-Plattform EMP2 (Efficient Modular Platform) bietet der PEUGEOT e-Partner einen 100 Prozent elektrischen Motor mit einer maximalen Leistung von 100 kW und einem maximalen Drehmoment von 260 Nm. Dieses sorgt ab dem Start für sofortige Reaktionsfähigkeit, ohne Vibrationen, Geräusche, Schaltvorgänge, Geruch und ohne CO2-Emissionen.

Der elektrische Antriebsstrang (Elektromotor, Wechselrichter und DC/AC-Ladewandler) ist ähnlich dem des neuen PEUGEOT e-Expert1. Vergleichbar mit dem PEUGEOT e-Expert1 wurde das Untersetzungsgetriebe angepasst, um die mit dem Einsatz von Nutzfahrzeugen verbundenen Belastungsbeschränkungen zu erfüllen.

Die Leistungen (im Power-Modus) sind wie folgt (Homologation noch nicht abgeschlossen):

Höchstgeschwindigkeit von 130 km/h

0 bis 100 km/h in 11,2 s

Beschleunigung von 80 auf 120 km/h in 8,9 s

Batterie und Lademöglichkeiten des Elektroauto Peugeot e-Partner

Beide Versionen (Standard und Lang) sind mit einer Lithium-Ionen-Batterie mit einer Kapazität von 50 kWh erhältlich. Sie ermöglicht eine Reichweite von bis zu 275 km, je nach Version, Fahrprofil und unter dem in der Zulassung befindlichen WLTP-Protokoll (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedures)2. Angeschlossen an den Wärmeübertragungskreislauf des Fahrgastraums, ermöglicht die thermische Steuerung der Batterie ein schnelles Aufladen, eine optimierte Reichweite und eine erhöhte Lebensdauer.

Es steht serienmäßig ein Bordladegerät zur Verfügung, der 11-kW-On-Board-Charger (Dreiphasen-Ladegerät). An öffentlichen Ladepunkten sind bis zu 7,4 kW möglich. Die Ladesteckdose, die sich am linken hinteren Kotflügel befindet, bietet verschiedene Lademöglichkeiten: über eine Standardsteckdose, über eine verstärkte Steckdose, mit einer Wall Box oder über ein Schnellladegerät.

Die Lademöglichkeiten des PEUGEOT e-Partner im Überblick:

mit einer Standard-Steckdose (8A), für eine volle Ladung in 31 Stunden,

mit einer verstärkten Steckdose (16A), für eine Vollladung in 15 Stunden,

mit einer 7,4 kW starken Wall Box: Vollladung in 7,5 Stunden mit dem einphasigen (7,4 kW) On-Board-Ladegerät,

mit einer 11 kW starken Wall Box: volle Ladung in 5 Stunden mit dem 3-phasigen (11 kW) On-Board-Ladegerät,

mit einem Schnellladegerät: Die thermische Kontrolle der Batterie ermöglicht den Einsatz von 100-kW-Ladegeräten und das Erreichen von 80 Prozent der Ladung in 30 Minuten.

Immer das passende Klima an Bord

Der neue PEUGEOT e-Partner bietet den Fahrgästen den bestmöglichen Temperaturkomfort und ist je nach Version mit einer Sitzheizung ausgestattet. Über den Touchscreen oder ferngesteuert über die App MyPeugeot® (je nach Version) lässt sich die Temperatur auf Wunsch programmieren. Das bringt nicht nur Komfort beim Fahren, sondern ermöglicht auch der Batterie, schneller die optimale Betriebstemperatur zu erreichen.

Das Cockpit im PEUGEOT e-Partner

Die Mittelkonsole im Fahrerraum wurde neugestaltet, um den neuen e-Automatikschalter passgenau und ergonomisch zu integrieren. Dieser ermöglicht den Zugang zu den Funktionen Parken, Rückwärtsgang, Neutral, Fahren und Bremsen.

Der neue PEUGEOT e-Partner bietet folgende Fahrmodi:

Eco (60 kW, 190 Nm): für eine optimierte Reichweite,

Normal (80 kW, 210 Nm): für den alltäglichen Gebrauch inner- und außerhalb der Stadt,

Power (100 kW, 260 Nm): optimiert die Leistung beim Transport schwerer Lasten.

Es stehen zwei Bremsmodi mit unterschiedlichen Arten der Batterieladung zur Verfügung (Rekuperation):

Mäßig: dies kommt dem Bremsvorgang eines Verbrenners nahe,

Erweitert: zugänglich über Taste „B“, für „Bremse“, auf der Getriebesteuerung. Für erhöhte Verzögerung beim Loslassen des Gaspedals.

Alle Versionen des neuen PEUGEOT e-Partner sind mit der elektrischen Feststellbremse ausgestattet, eine Neuheit bei diesem Modell. Diese Automatikfunktion schafft nicht nur mehr Platz, sondern auch mehr Komfort im täglichen Fahrbetrieb.

Auch das Kombiinstrument im Cockpit wurde weiterentwickelt, um die notwendigen Informationen für ein Elektrofahrzeug anzuzeigen: Als Option gibt es ein zu 100 Prozent digitales Kombiinstrument mit einem 10-Zoll-High-Definition-Digitalpanel – eine Neuheit im Segment der Elektro-Vans. Die auf dem Bildschirm angezeigten Informationen, die die neuesten Grafikdesign-Entwicklungen der Marke PEUGEOT beinhalten, sind vollständig konfigurierbar und anpassbar.

Das Kombiinstrument verfügt etwa über mehrere Anzeigemodi, die über einen Drehknopf am Lenkrad zugänglich sind und es den Fahrenden ermöglichen, ihr PEUGEOT i-Cockpit® individuell einzustellen. Dazu gehören zum Beispiel das Hervorheben von Navigation, Powermanagement oder Fahrhilfen.

Das Kombiinstrument zeigt folgende Funktionen an:

Einen Leistungsmesser zur Anzeige des Verbrauchsniveaus (Eco, Energieoptimierung oder Power, maximale Leistung) oder der Energierückgewinnung (Charge),

eine Verbrauchsanzeige für thermischen Komfort (Heizung, Klimaanlage),

eine Anzeige für den Batterieladezustand,

eine farblich abgesetzte Anzeige von Energieverbrauch, Ladungsüberwachung (aktuell oder verzögert), Bordcomputerinformationen und Reichweite.

In der Mitte des Fahrzeugs befindet sich ein Touchscreen mit integrierter TomTom® 3D-Echtzeitnavigation. Neben diversen Fahrzeugeinstellungen und -individualisierungen über den Touchscreen, sind über den Menüpunkt „Elektrisch“ folgende Informationen abrufbar und Funktionen zum Antrieb einzustellen:

„Flow“, um den Live-Energiefluss zu sehen,

„Statistics“, um die Verbrauchsstatistik anzuzeigen,

„Charge” ermöglicht es, die Ladung zu programmieren.

Die vernetzte TomTom® 3D-Echtzeitnavigation (optional) findet den schnellsten Weg und informiert den Fahrer oder die Fahrerin stets über den Verkehr sowie Gefahrenstellen auf der Route. Darüber hinaus können über den Touchscreen die verfügbaren Ladestationen und die verbleibende Reichweite eingesehen sowie die Heizung gesteuert und vorprogrammiert werden.

Fahrspaß und Alltagstauglichkeit

Der neue PEUGEOT e-Partner kombiniert kompakte Außenmaße mit maximalen Ladekapazitäten. Die Batterien befinden sich unter dem Boden, sodass diese das Ladevolumen nicht beeinflussen. Diese Position begünstigt auch die Steifigkeit und gewährleistet dank optimaler Gewichtsverteilung ein ebenso angenehmes Fahren wie bei den Versionen mit Verbrennungsmotor. Der Federungskomfort ist identisch mit dem der Verbrennungsversionen, um sowohl im unbeladenen als auch im beladenen Zustand beste Leistungen zu gewährleisten.

Eine speziell kalibrierte Servolenkung mit einem Wendekreisdurchmesser von 10,8 Metern erleichtert das Fahren in der Standard-Version (L1). Die auf 1,90 Meter begrenzte Höhe (je nach Version) ermöglicht die Zufahrt zu den meisten Parkplätzen.

Der neue PEUGEOT e-Partner ist in den gleichen Versionen wie die Verbrennungsmotoren erhältlich, um allen Anforderungen gerecht zu werden: Van-Variante (zwei Längen: Standard (L1) 4,40 m und Lang (L2) 4,75 m, 3 Plätze), Doppelkabinen-Variante (5 Sitze, fest oder klappbar, nur in der langen Version).

Große Variabilität für jeden Bedarf

Modularität setzt weiterhin den Standard in diesem Segment. Mit der Multiflex-Doppelbeifahrersitzbank:

Drei Personen können in der ersten Reihe Platz nehmen. So können Mitarbeiter und Werkzeuge gleichzeitig und effizient transportiert werden.

Der flache Boden weißt eine vergrößerte Nutzlänge von 3,09 Metern in der Standardversion und 3,44 Metern in der längeren Version auf. Hohe Gegenstände können mühelos transportiert werden, weil sich Sitzflächen und Lehnen zu einer flachen Ebene umklappen lassen.

An der Front verfügt der PEUGEOT e-Partner über 500 Liter zusätzliches Volumen.

Der mittlere Sitz kann in einen mobilen Schreibtisch mit verstellbarer Platte verwandelt werden. Diese kann in Richtung des Fahrers oder des Beifahrers verstellt werden.

Unter dem mittleren Sitz befindet sich eine verschließbare Ablage.

Mit einem Gesamtvolumen von bis zu 113 Litern ist der Stauraum auf die vielfältigen Bedürfnisse von Gewerbekunden angepasst. Es gibt optional je nach Version ein Handschuhfach, ein Kofferraumfach, eine Ablage unter der Sonnenblende und ein oberes Handschuhfach, das durch den Einbau des Beifahrerairbags im Dachhimmel ermöglicht wird. Das Handschuhfach bietet Platz für einen 15-Zoll-Laptop. Da es eine Kabelöffnung besitzt, kann das Gerät im geschlossenen Fach aufgeladen werden.

Der PEUGEOT e-Partner ist ab der Markteinführung mit einer Anhängerkupplung ausgestattet, so bleibt die Anhängelast von 750 Kilogramm erhalten. Das Ladevolumen von 3,8 m³ bei der Standardversion (L1) und 4,4 m³ bei der längeren Version (L2) entspricht exakt dem Ladevolumen der Versionen mit Verbrennungsmotor.

Mit bis zu 800 Kilogramm Nutzlast ist die Elektrovariante auf Marktniveau. Der neue PEUGEOT e-Partner bietet eine maßgefertigte Lösung für viele Bedürfnisse und wird in den Ausstattungsniveaus Pro und Premium angeboten. Zusätzlich ist der PEUGEOT e-Partner in zwei Spezialversionen erhältlich. Die Version Grip richtet sich an Gewerbekunden, die oft auf schlecht zugänglichem Gelände fahren und schwere oder lange Ladungen transportieren. Die Version Asphalt ist auf die Bedürfnisse von Vielfahrern zugeschnitten.

Um für Sicherheit und Komfort an Bord zu sorgen, kann der PEUGEOT e-Partner mit den modernen Fahrerassistenzsystemen ausgestattet werden (optional je nach Version):

schlüsselloser Zugang und Start,

kabelloses induktives Laden für Smartphones,

Grip Control,

Berganfahrhilfe,

Rückfahrkamera,

Surround Rear Vision (Überwachung der Umgebung hinter und neben dem Fahrzeug mit Wiedergabe auf einem eigenen 5-Zoll-Bildschirm (12,7cm) anstelle des Rückspiegels),

Geschwindigkeitsregler/-begrenzer,

aktiver Spurhalteassistent: von 65 km/h an reagiert das System mit einer progressiven Gegenlenkung,

Kollisionswarner,

Notbremsassistent,

Müdigkeitswarner,

Fernlichtassistent,

automatische Verkehrsschilderkennung,

Toterwinkelassistent,

Anhängerstabilisierung,

Überladeanzeige.

Dank Mirror Screen können die Apps des Smartphones über den Touchscreen genutzt werden. Die Funktion ist mit Android Auto™ und Apple Carplay™ kompatibel.

Zu Sicherheit der Fußgänger, zum Beispiel in der Stadt, ist bei Geschwindigkeiten von bis zu 30 km/h ein akustisches Signal zu hören, das die Anwesenheit des Fahrzeugs im Vorwärts- und Rückwärtsgang anzeigt.

Peugeot will den Umstieg in die Elektromobilität so attraktiv wie möglich gestalten

Das Ziel der Löwenmarke ist es, den Umstieg in die Elektromobilität so attraktiv wie möglich zu gestalten. Die Gesamtbetriebskosten (Total Cost of Ownership, kurz TCO) sollten daher zwischen einem Fahrzeug mit Verbrennungsmotor gleichwertig mit denen eines Fahrzeugs mit Elektromotor sein. Die Anschaffungskosten eines Elektrofahrzeugs sind höher, dennoch müssen alle Faktoren berücksichtigt werden. So haben Elektrofahrzeuge:

einen besseren Restwert beim Wiederverkauf auf dem Gebrauchtmarkt,

viele finanzielle Anreize (Umweltprämien, Boni, Zulassungsgebühren, Firmenzuschüsse, Versicherungs- und Steuerabzüge),

geringere Wartungskosten (ca. 50 Prozent weniger über 48 Monate),

geringere Energiekosten (bis zu 70 Prozent weniger im Vergleich zu einem Verbrennungsmotor).

Das PEUGEOT Ecosystem

Um seine Kundinnen und Kunden bei der Energiewende zu unterstützen, bietet PEUGEOT ein spezielles Dienstleistungsangebot, das auf drei Bereichen aufgebaut ist.

Easy-Charge erleichtert den Zugang zu verschiedenen Ladelösungen:

Angebot von Ladelösungen für zu Hause oder für das Büro, über eine breite Palette von Geräten (verstärkte Steckdose, Wall Box, Smart Wall Box, …), Beratung zu der benötigten Elektroinstallation und der besten Ladelösungen sowie Installation zu Hause.

Ein öffentliches Ladeangebot über Free2Move Services, einschließlich eines Aufladepasses, der Zugang zu einem Netz von mehr als 220.000 Terminals in Europa ermöglicht: Vorauswahl der Terminals je nach Entfernung, Geschwindigkeit und Preis. Das angeschlossene Navigationssystem führt den Benutzer zum gewählten Terminal.

Easy-Move stellt die Mobilität sicher

Routenplaner: Ein Tool zur Planung und Organisation langer Reisen über die Smartphone-Anwendung Free2Move Services; Angebot der besten Reiseroute unter Berücksichtigung der verbleibenden Reichweite und der Lage der Ladestationen auf der Straße.

Mobility Pass: Erweiterte und garantierte Mobilität dank einer in der Fahrzeugmiete enthaltenen Pauschale, die es ermöglicht, jederzeit ein Fahrzeug zum Beispiel mit Verbrennungsmotor zu mieten.

Easy-Care begleitet Kundinnen und Kunden beim Einstieg in die Elektromobilität und bietet Gelassenheit bei Service und Weiterverkauf:

Neue Simulatoren und digitale Routen auf der Webseite von PEUGEOT helfen dabei, Elektromobilität virtuell zu verstehen.

Angepasster Service und Pannenhilfe.

Eine Bescheinigung über die Batteriekapazität bei der Inspektion, um den Verkauf des Fahrzeugs aus zweiter Hand zu erleichtern, indem das Kapazitätsniveau der Fahrzeugbatterie garantiert wird.

Die Batterie hat eine Garantie von 8 Jahren oder 160.000 Kilometern für 70 Prozent ihrer Ladekapazität.

Mit dem neuen PEUGEOT e-Partner setzt die Löwenmarke ihr Engagement für die Elektrifizierung ihrer Modelle noch weiter fort und garantiert die Mobilität in Stadtzentren mit eingeschränktem Zugang.

Die Produktionsstätte befindet sich in Vigo, Spanien.

