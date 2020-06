Volkswagen verkauft seine eigene Wallbox für Plug-In Hybrid- und Elektroautos

[15.06.2020] Volkswagen bietet passend zu seinen Plug-In Hybrid- und Elektroautos die Wallbox ID.Charger und Installation aus einer Hand an.

Im September kommt das Elektroauto VW ID.3 auf den Markt, passend zum Start bietet Volkswagen die Wallbox ID.Charger an. Die Installation für die Ladebox, welche online und bei einem VW Händler gekauft werden kann, ist mit im Preis inbegriffen.

Der Einführungspreis liegt bei 399 Euro, nach und nach will der Autokonzern die ein komplettes Lade-Ökosystem rund um die ID-Serie anbieten.

Volkswagen hat mit dem Verkauf des ID. Charger für komfortables und schnelles Laden von Elektrofahrzeugen zuhause begonnen. In acht europäischen Ländern2 kann die Wallbox online oder beim Volkswagen Händler bestellt werden. Die ersten Boxen wurden in diesen Tagen bereits an Kunden ausgeliefert. Mit einem Einführungspreis ab 399 Euro bietet der ID. Charger ein herausragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Er ist auf den ID.3 und die ID. Familie zugeschnitten, kann aber auch für alle anderen E-Autos mit Typ-2-Stecker verwendet werden. Die neue Volkswagen Wallbox gehört als ID. Charger zum Gesamtpaket rund um den ID.3, mit dem Volkswagen den Wechsel auf das E-Auto so einfach und komfortabel wie möglich machen will.

Thomas Ulbrich (Vorstand E-Mobilität der Marke Volkswagen) sagt:

„Volkswagen setzt auch beim Thema Laden neue Maßstäbe im Volumensegment. Wir werden in den kommenden Monaten ein komplettes Ladenetzwerk rund um den ID.3 aufbauen. Der ID. Charger macht den Anfang, weitere Ladeservices werden folgen. Das Laden eines E-Autos soll künftig genauso einfach und selbstverständlich funktionieren wie das Laden eines Smartphones.“

Top-Modelle bieten volle Vernetzung

Den ID. Charger wird es schrittweise in drei Versionen geben. Alle Versionen bieten bis zu 11 kW Ladeleistung, ein fest angebrachtes Typ-2-Ladekabel und einen integrierten DC-Fehlerstromschutz für höchste Sicherheit. Die beiden Top-Modelle ID. Charger Connect und ID. Charger Pro werden zudem voll vernetzt sein und lassen sich bequem per Smartphone steuern. Kunden behalten damit die Ladevorgänge im Blick und profitieren von praktischen Funktionen wie Fernwartung, Zugangskontrolle per Ladekarte und regelmäßigen Softwareaktualisierungen.

Der ID. Charger Pro bietet zusätzlich einen integrierten Stromzähler und ermöglicht beispielweise eine Abrechnung der Stromkosten für Dienstwagenfahrer.

Martin Roemheld (Leiter Mobility Services der Marke Volkswagen) sagt:

„Der ID. Charger sieht nicht nur smart aus, er ist es auch. Keine andere Wallbox auf dem Markt bietet so viel High-Tech für so wenig Geld.“

Installation der Basisversion startet

Die Basisversion ist bereits mit optionaler Installation im ID. Charger Webshop bestellbar, die Modelle ID. Charger Connect und ID. Charger Pro folgen demnächst. Volkswagen bietet gemeinsam mit zertifizierten Elektrotechnikbetrieben einen umfassenden Installationsservice an, der die fachgerechte Beratung, Installation und Inbetriebnahme der Wallbox umfasst. Zusätzlich können Interessierte einen kostenlosen Online Pre-Check durchführen.

„Bislang war der Wallbox-Kauf für Kunden oftmals eine lästige und umständliche Angelegenheit. Das wollen wir ändern und bieten beim ID. Charger alles aus einer Hand – vom Kauf über die Installation bis zur Inbetriebnahme“, sagt Peter Diekmann, Key Account Manager bei der Volkswagen-Tochter Elli, die den ID. Charger verantwortet.

Deutschland plant Recht auf Wallbox

Auch die Politik arbeitet daran, die Installation einer eigenen Wallbox deutlich zu vereinfachen. In Deutschland wurde vor Kurzem ein entsprechendes Gesetz vom Bundeskabinett beschlossen. Damit hätten Wohnungseigentümer und Mieter künftig grundsätzlich einen Anspruch darauf, dass der Einbau einer Lademöglichkeit für

E-Autos an ihrem Stellplatz gestattet wird. Das Gesetz muss vom Bundestag noch bestätigt werden.

Thomas Ulbrich sagt:

„Das Recht auf die eigene Wallbox ist wichtig für den Erfolg der E-Mobilität. In Deutschland können sowohl Eigentümer als auch Mieter nun endlich verlässlich planen. Das Gesetz ist aber auch eine Verpflichtung für andere europäische Länder, auch dort braucht es vergleichbare Regelungen für zusätzliche Planungssicherheit.“

Komplettes Ökosystem für E-Auto-Fahrer

Volkswagen will den Umstieg auf das Elektroauto so attraktiv wie möglich machen. In den nächsten zehn Jahren kommen konzernweit fast 75 neue E-Modelle auf den Markt. Den Anfang macht der ID.3, das erste Auto der neuen ID. Familie. Passend dazu bietet die Marke ein Komplettpaket für das komfortable und nachhaltige Laden an.

In Deutschland gibt es neben den Wallboxen der ID. Charger-Reihe mit dem zertifizierten Volkswagen Naturstrom® ein eigenes Ökostrom-Angebot, mit dem das Elektroauto vollkommen emissionsfrei betrieben werden kann. Der Charging-Service We Charge wird Zugang zu rund 150.000 öffentlichen Ladepunkten in ganz Europa ermöglichen. Über IONITY beteiligt sich Volkswagen am Aufbau eines europaweiten Schnellladenetzes.

Via: VW AG

