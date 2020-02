Die Renault Gruppe stellt in Genf viele neue Elektroautos und andere Elektromobile vor

Die Renault Gruppe stellt auf dem diesjährigen Genfer Auto-Salon gleich vier Neuheiten mit Elektroantrieb oder elektrifiziertem Antrieb vor. Neben der Studie MORPHOZ, die einen Ausblick auf die die künftigen Elektrofahrzeuge der Marke gibt, präsentiert der französische Automobilhersteller auf seinem Stand in Halle 4 den rein elektrischen Twingo Z.E. und den Mégane E-TECH mit Plug-in-Hybridantrieb. Dacia gibt als Weltpremiere den Startschuss für das erste Elektroauto der Marke.

Highlight auf dem Stand der Marke Renault ist das Elektroauto Concept Car MORPHOZ. Das modulare und personalisierbare Fahrzeug kündigt die neue Familie der elektrischen Renault Modelle an, die in den nächsten Jahren auf den Markt kommen werden.

Weiterhin stellt Renault den neuen, rein batterieelektrischen Twingo Z.E. erstmals der Öffentlichkeit vor. Der Kleinwagen ist ein wichtiger Bestandteil der Elektrostrategie des Unternehmens. Der neue Mégane E-TECH Plug-in hat als drittes Modell der innovativen E-TECH Hybrid und Plug-in-Hybrid-Reihe ebenfalls sein Debüt in Genf.

Ebenfalls auf dem RenaultRenault Stand zu sehen ist der bereits im vergangenen Jahr vorgestellte Kangoo Z.E. Concept, der einen Ausblick auf den neuen Kangoo gibt. Der neue Kangoo kommt in diesem Jahr auf den Markt.

Dacia zeigt sein erstes Elektroauto

Dacia schlägt auf dem Auto-Salon in Genf ein neues Kapitel auf und startet ins elektrische Zeitalter: Im Rahmen der Pressekonferenz am 3. März um 8:00 Uhr am Dacia Stand in Halle 4 stellt die Marke ein Showcar für ein rein elektrisches Stadtfahrzeug vor.