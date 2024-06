Renault 5 E-Tech Electric ab dem 31.05. bestellbar – ab 24.900 Euro

In etwas mehr als einer Woche könnt ihr den neuen Renault 5 E-Tech Electric bestellen. Bestellfreigabe ist am 31. Mai 2024. Zum Marktstart gibt es das kompakte Elektroauto in den beiden Versionen Techno und Iconic Five. Inhaber des R5 R-Pass können den Franzosen bereits jetzt konfigurieren.

Renault 5 E-Tech in zwei Versionen zum Marktstart

Blicken wir zunächst kurz in die Zukunft. Im Jahr 2025 ist der Renault 5 E-Tech Electric in insgesamt fünf Ausstattungsversionen verfügbar:

Five

Evolution

Techno

Iconic Five

Sondermodell Roland-Garros

Zum Marktstart am 31.05.24 stehen zunächst die Versionen Techno und Iconic Five zur Auswahl. Beide Versionen verfügen über eine 52-kWh-Batterie, die eine Reichweite von bis zu 410 Kilometern nach WLTP bietet.

Mit spritzigen 150 PS geht es in unter acht Sekunden von 0 auf 100 km/h. Damit ihr schnell wieder auf die Piste könnt, verfügt der Franzose über ein 100-kW-Gleichstrom-Bordladegerät. Damit lässt sich der Akku in nur 30 Minuten von 15 auf 80 Prozent laden.

Ein besonderes Highlight ist die Vehicle-to-Load-Funktion (V2L). Das bedeutet, dass ihr mit eurem Renault externe Elektrogeräte wie z.B. einen Elektroroller oder einen Elektrogrill laden könnt.

Die Ausstattung: Baguette-Korb im Innenraum

Der Renault 5 E-Tech Electric überzeugt mit einer umfangreichen Ausstattung und vielfältigen Personalisierungsoptionen. Zum Marktstart sind die Modelle in fünf Farben erhältlich: Pop Yellow!, Pop Green!, Nacht-Blau, Perlmutt-Weiß und Black Pearl-Schwarz.

Ein Hingucker ist definitiv der geflochtene Weidenkorb, mit dem sich frische Baguettes transportieren lassen, ohne dass die Sitze schmutzig werden. Neben einer Wärmepumpe, 18-Zoll-Leichtmetallfelgen zählen eine Klimaautomatik, eine Rückfahrkamera sowie ein adaptiver Tempopilot zur Ausstattung.

Auf dem Armaturenbrett prangen zwei horizontale Displays: Ein digitales 10-Zoll-Kombiinstrument sowie ein 10,1-Zoll-Zentralmonitor. Für längere Fahrten verfügt das Multimediasystem über einen Routenplaner, der speziell für Elektroautos konzipiert wurde.

R5 R-Pass-Inhaber können früher bestellen

Falls ihr zu den glücklichen Personen zählt, die einen R5 R-Pass besitzen, müsst ihr nicht bis zum offiziellen Bestellstart warten, sondern könnt das Fahrzeug schon jetzt konfigurieren. Bis zum 30.05. habt ihr mit der Bestellung Zeit, damit der Retro-Stromer im Renault-Werk mit höchster Priorität gefertigt wird.

Den R5 R-Pass gab es für 150 Euro auf der Website von Renault. Mit dem Pass zählt man nicht nur zu den ersten Leute, die das Fahrzeug erhalten, sondern erhält den Renault 5 E-Tech auch als Modellauto im Maßstab 1:43.

Das kostet der Renault 5 E-Tech Electric

Die beiden zum Marktstart erhältlichen Versionen beginnen bei 32.900 Euro. Alternativ könnt ihr den Stromer auch für 279 Euro pro Monat leasen. Sobald der Renault 5 E-Tech Electric bei den Händlern steht, findet ihr in unserem Marktplatz attraktive Leasing Angebote für das Fahrzeug.

Ab 2025 könnt ihr den Franzosen in der “kleinen” Urban Range Variante bestellen. Diese kommt mit einer 40-kWh-Batterie und einer WLTP-Reichweite von bis zu 300 Kilometern. Los es geht es dann bei 24.900 Euro.

Falls ihr nach einem anderen Elektroauto des französischen Herstellers sucht, könnt ihr euch unter dem folgenden Link alle aktuellen Renault Elektroauto Angebote anschauen.