Das Elektroauto Renault Zoe war auch im Jahr 2019 der meistgekaufte Stromer

[05.01.2020] Der Renault Zoe war auch im Jahr 2019 wieder mit 9.431 Einheiten das am meisten gekaufte Elektroauto Elektroauto in Deutschland.

Mit insgesamt 9.431 Einheiten verkaufte Renault zudem von Januar bis Dezember so viele Einheiten des Elektroauto Renault Zoe wie nie zuvor. Im Vergleich zum Jahr 2018 stiegen die ZOE Zulassungen auf dem deutschen Markt um über 48 Prozent.

Seit der Markteinführung im Jahr 2013 verkaufte Renault auf dem deutschen Markt bereits 27.200 ZOE – so viele Elektro-Zulassungen erreichte in Deutschland in diesem Zeitraum keine andere Marke.