Elektrofahrzeug von Nissan liefert Nudeln aus

(16.03.2022) Die Technik die Nissan in seinen Elektroautos einsetzt, kann sogar Suppen ohne zu verschütten ausliefern. Denn mit dem Nissan e-4ORCE Allradsystem kommen nicht nur Autos problemlos an ihr Ziel, sondern auch Nudelschüsseln erreichen ihren Bestimmungsort.

In dem jetzt veröffentlichten Video zum Nissan e-4ORCE Ramen Counter (externer Link) liefert ein motorisiertes Serviertablett schnell die beliebten japanischen Ramen aus. Dank der intelligenten Allradsteuerung, die unter anderem im neuen vollelektrischen Coupé-Crossover Nissan Ariya zum Einsatz kommt, wird während der Fahrt ein Überschwappen der Schüsseln genauso verhindert wie allzu viel Bewegung. So landet das Nudelgericht in Restaurant-Qualität beim Besteller – ein eindrucksvoller Beleg für die Leistungsfähigkeit der Nissan Technik.

Die Steuerungstechnologie des e-4ORCE Systems sorgt für Laufruhe

Als bis dato fortschrittlichste Allradtechnik steuert Nissan e-4ORCE präzise sowohl die Leistungsabgabe als auch das Bremsverhalten. Die Folge ist eine außergewöhnliche Laufruhe und Stabilität. Ob bei Nässe oder Schnee, auf nahezu jedem Untergrund machen entsprechend ausgestattete Nissan Modelle eine gute Figur und folgen der vom Fahrer angestrebten Linie. Die präzise Steuerungstechnologie des e-4ORCE Systems und die beiden Elektromotoren sind dabei fein aufeinander abgestimmt, um allen Fahrzeuginsassen einen unvergleichlichen Fahrkomfort zu bieten. Nick- und Wankbewegungen, die zur Reisekrankheit führen können, werden durch das regenerative Bremsen der vorderen und hinteren Motoren minimiert.

Auch das Ramen-Serviertablett mit e-4ORCE Technik verwendet zwei unabhängig voneinander arbeitende Elektromotoren. Dank spezieller Abstimmung ermöglichen sie eine ähnlich schnelle Beschleunigung und genauso sanfte Fahrt am Tresen wie das allradgetriebene Elektroauto Nissan Ariya auf der Straße.

e-4ORCE garantiert Handling und Stabilität auf dem Niveau von Premium-Sportwagen. Hierfür haben sich die Ingenieure unter anderem die Erfahrungen mit dem Supersportwagen Nissan GT-R und dessen aktiver Drehmomentverteilung ATTESA E-TS sowie mit dem intelligenten 4X4-System des Nissan Patrol zunutze gemacht.

Via: Nissan

