Vorteile eines E-Autos gegenüber dem klassischen Benziner

Der Kauf von E-Autos dürfte tatsächlich derzeit zu einem trendigen Thema werden. Man sieht aber nicht nur immer häufiger Teslas in den deutschen Städten herumfahren, sondern auch andere Marken.

Selbst die deutschen Autohersteller sind auf den Zug aufgesprungen und kündigen Jahr für Jahr neue Modelle an. Das Thema wird zunehmend auch von der Politik instrumentalisiert und es gibt viele staatliche Kaufanreize. Der Vorteil eines Kaufs von E-Autos liegt also wahrlich in der finanziellen Nische.

Bedenken Sie bitte die vielen steuerlichen Vorteile, die mit dem Kauf eines E-Autos in Verbindung gebracht werden können. Die meisten Unternehmen sehen also nicht rein umwelttechnische Gründe an, die für den Kauf eines Elektroautos sprechen. Natürlich ist auch der gesellschaftliche Druck riesig, da besonders die junge Generation sich verstärkt mit Umweltthemen beschäftigt. Es ist also schick und effizient zugleich, sich für ein E-Auto zu entscheiden.

Steuerliche Vorteile des E-Autos

Die zum Teil noch höheren Anschaffungskosten sind aber durch attraktive Leasing-Angebote mehr als wettzumachen. Sie müssen als Unternehmer auch anders rechnen als ein privater Käufer. Wenn Sie den Wagen aus privaten Motiven heraus kaufen, können Sie keinen einzigen Kilometer von der Steuer absetzen.

Somit bleibt es auch bei den Kosten, die Sie nicht gewinnmindernd gegen ihre Umsätze wie ein Unternehmer rechnen können. Die monatlichen Ausgaben beim Auto Leasing eines E-Autos fallen somit auch nicht sehr stark ins Gewicht, sodass die Anschaffung auch aus Kostensicht ein sehr interessantes Thema ist. Die Vorteile in kumulierter Form wollen wir Ihnen aber ebenso nicht vorenthalten, weshalb wir auf diesen Bereich noch einmal explizit im folgenden Teil eingehen möchten.

Vorteile des E-Autos in kumulierter Form betrachtet

Abgesehen von den unternehmerisch motivierten Vorteilen, bieten sich noch viele andere Vorteile unabhängig der steuerlichen Nutzung an. Im Vergleich zum klassischen Benziner sind auch die Motoren so konzipiert, dass sie eine hohe Leistung erbringen können. Weiters wird den Motoren eine hohe Lebensdauer zugestanden.

Man darf auch niemals vergessen, dass E-Autos eine hohe Autarkie bei der Elektromobilität besitzen. Ein wichtiger Beitrag wird auch der sogenannten Rekuperation zugeschrieben. Darunter versteht man die durch die Bremswirkung durchgeführte Energierückgewinnung. Mit jedem Bremsvorgang wird bei E-Autos Energie zurückgewonnen, was diese besonders energieeffizient macht.