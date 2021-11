Carsharing ist auch auf dem Land eine Mobilitätslösung

Die kleine Gemeinde Luitré-Dompierre hat die Herausforderung mit Bravour gemeistert. Im Mittelpunkt steht der Carsharing -Dienst Mobilize Share mit zwei für jedermann verfügbaren Renault ZOE. Der Dienst entstand in drei Schritten, zunächst die Infrastruktur, dann die Anschaffung der Fahrzeuge und schließlich wurde das Serviceangebot aktiv beworben. Der Servicehub entstand an einer Durchgangsstraße am Ortsrand und umfasst eine Autowaschanlage, einen Wohnwagenpark und ein Treffpunkt für Fahrgemeinschaften. Dazu kommt eine Flotte von Elektrofahrrädern sowie der Carsharing-Service mit den beiden Renault ZOE inklusive einer Ladestation. Der Sammelpunkt soll es den Menschen erleichtern, verschiedene Verkehrsmittel miteinander zu kombinieren.

Das Leben auf dem Land mobiler gestalten

In dünn besiedelten Gebieten wie Luitré-Dompierre ist für viele das Auto oft noch die einzige Mobilitätslösung und gerade für Familien der Zweiwagen schwer ersetzbar. Für sie ist der neue Car-Sharing-Dienst eine attraktive Alternative – gerade, wenn im Haushalt nur ein Fahrzeug verfügbar ist, aber zwei Termine an unterschiedlichen Orten anstehen. Deshalb fördert die Gemeindeverwaltung den neuen Dienst nach besten Kräften. So stellt sie sicher, dass immer ein Mitarbeiter verfügbar ist, um den Nutzern bei Bedarf zu helfen. Gleichzeitig erhält die Gemeinde Feedback und kann nachhalten, wie oft und zu welchem Zweck die Fahrzeuge genutzt werden. Weiterer Vorteil: Viele Nutzer kommen erstmals in den Genuss, ein Elektroauto zu fahren.