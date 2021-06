Das ideale Elektroauto für Familien: Peugeot e-Rifter kann absofort bestellt werden

[19.6.2021] Das Elektroauto Peugeot e-Rifter ist ideal für Familien, weil es geräumig und überaus variabel ist. Nun kann der Stromer bestellt werden.

Ab sofort ist der neue elektrische Outdoor Van PEUGEOT e-Rifter bestellbar. Als robustes und flexibles Fahrzeug eignet er sich sowohl für den Alltag als auch für das Outdoor-Abenteuer. Erhältlich ist der PEUGEOT e-Rifter mit der 50 kWh Batterie in zwei Längen (Standard und Lang) als Fünf- oder Siebensitzer (in L1 optional). Der PEUGEOT e-Rifter ist in der Länge Standard ab 37.590 Euro UVP erhältlich. Bei Kauf oder Leasing können Interessierte mit dem PEUGEOT e-Rifter von bis zu 9.570 Euro Innovationsprämie3 profitieren.

Haico van der Luyt (Geschäftsführer von PEUGEOT Deutschland) sagt:

„Die vollelektrische Variante des Outdoor Vans erweitert das Portfolio der Elektromodelle von PEUGEOT und ist eine umweltbewusste, emissionsfreie Mobilitätslösung. Mit der modernen Ausstattung und der hohen Ladekapazität der Batterie wird der PEUGEOT e-Rifter zu einem geräumigen Familienfahrzeug, das flexibel ausgestattet werden kann und sich individuell an die Bedürfnisse von Kundinnen und Kunden anpasst.“

Das Elektroauto Peugeot e-Rifter verfügt über eine Reichweite von bis zu 282 Kilometer

Beide Versionen des neuen Elektroauto PEUGEOT e-Rifter (Standard und Lang) sind mit einer Lithium-Ionen-Batterie mit einer Kapazität von 50 kWh erhältlich. Sie ermöglicht eine Reichweite von bis zu 282 Kilometern nach WLTP-Protokoll (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedures2, vorbehaltlich abschließender Homologation). Da sich die Batterie unter dem Boden befindet, wird das Ladevolumen von 571 Litern (Version Standard L1) bis zu 2.693 Litern (Version Lang L2) nicht beeinflusst. Zur flexiblen Aufladung sind mehrere Varianten möglich: zu Hause, an einer verstärkten Steckdose des Typs Green Up™ Legrand® oder an einer Wall Box.

Das große Ladevolumen und der viele Stauraum ist ideal für Familien

Der elektrische Outdoor Van kombiniert kompakte Außenmaße mit maximalen Ladekapazitäten. In der kurzen Version (L1) hat der PEUGEOT e-Rifter eine Länge von 4,40 Metern, eine Höhe von 1,87 – 1,88 Metern und eine Breite von 2,10 Metern, inklusive der Außenspiegel. Den leichten Einstieg ins Fahrzeug ermöglicht eine seitliche Schiebetür mit Fenster. Für einfaches Einladen von Gegenständen ist der Beifahrersitz umklappbar (serienmäßig ab Allure). Innen finden bis zu sieben Personen Platz. In Sitzreihe zwei der Versionen Standard und Lang lässt sich auf den drei umklappbaren Einzelsitzen jeweils ein Kindersitz unterbringen. Je nach Variante stehen viele großzügige und leicht zugängliche Ablageflächen mit bis zu 186 Litern Stauraum zur Verfügung. Für einen unkomplizierten Zugang zum Kofferraum sorgt die separat zu öffnende Heckscheibe, die unabhängig von der Heckklappe geöffnet werden kann.

Moderne Fahrerassistenzsysteme für mehr Sicherheit

Dank der modernen Fahrerassistenzsysteme passt sich der PEUGEOT e-Rifter an den Fahralltag von Fahrerinnen und Fahrern an – und das ohne CO2-Emissionen. So sorgen beispielsweise die Rückfahrkamera, der Kollisionswarner und der Notbremsassistent für mehr Sicherheit beim Fahren. Eine mühelose Bedienung ermöglicht, je nach Ausstattungsniveau optional oder serienmäßig, ein zu 100 Prozent digitales Kombiinstrument – eine Neuheit im Segment der Outdoor Vans. Der PEUGEOT e-Rifter ist mit einem 10-Zoll-HD-Digitalpanel (25,4 cm) ausgestattet und verfügt über mehrere Anzeigemodi. Diese sind über einen Drehknopf am Lenkrad zugänglich und ermöglichen es den Fahrenden, ihr Kombiinstrument individuell einzustellen und zum Beispiel Navigation, Powermanagement und Fahrerassistenzsysteme hervorzuheben.

Für den weiten Blick auf den Sternenhimmel bei Nacht sorgt das Multifunktionsdach Zenith® (optional bei Allure Pack und GT in L1). Das Panorama-Glasdach verfügt über eine elektrische Sonnenschutzverdunklung. Darunter liegt ein lichtdurchlässiger Schwebebogen mit unterteiltem Stauraum.

