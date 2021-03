Elektroauto Opel Corsa e Edition günstig für 94 Euro leasen (Privatleasing)

[03.03.2021] Das Elektroauto Opel Corsa e Edition ist ein günstiges E-Auto für den Einstieg in die Elektromobilität, wer den Stromer relativ günstig für 36 Monate testen will, kann ihn nun ab 94 Euro pro Monat leasen. (Hierbei handelt es sich um eine unbezahlte Anzeige.)

Wer als Privatperson ein Elektroauto leasen will, sollte sich mal das aktuelle Angebot von LeasingMarkt.de anschauen, denn dort kann man aktuell das Elektroauto Opel Corsa e Edition (50 kWh) für eine Leasingrate ab 94 Euro pro Monat leasen.

Das Leasingangebot gilt bei einer Laufzeit von 36‌ Monaten und 10.000 Km Laufleistung pro Jahr (variabel). Der Leasingfaktor liegt hier bei 0,31 Euro. Allerdings liegen die aufgrund der Überführungskosten und der Haustürlieferung bei einer effektiven Rate bei 122€ .

Ein Hinweis von LeasingMart.de:

Dieses Angebot enthält einen Umweltbonus. Beim Leasing müssen Sie hierfür zunächst in Form einer Sonderzahlung in Vorleistung treten. Anschließend können Sie sich den entsprechenden Betrag durch eine Beantragung der Prämie beim BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle) erstatten lassen.

Hier geht es zu dem Leasingangebot (Stand 3.3.2021): https://www.leasingmarkt.de/leasing/pkw/opel-corsa/3415813

Ein Hinweis: Vor dem Abschluss eines Leasingvertrages sollte man sich genau informieren, wie die Rückgabe nach dem Leasingzeitraum abläuft. Insbesondere, wie hoch die jeweiligen Schäden angerechnet werden, hierfür sollte man vorher in den Schadenkatalog schauen.

Auch sollte man vorher nachrechnen, wie viel Kilometer man jährlich fahren wird.

Die Daten zum Elektroauto Opel Corsa e Edition (50 kWh)

Eckdaten:

Bereitstellungszeit: 5 Monate

Erstzulassung: Neuwagen

Kilometerstand:0 km

Fahrzeugaufbau: Kleinwagen

Getriebe: Automatik

Anzahl der Türen: 4/5

Farbe: Orange (Power Orange Metallic)

Innenfarbe: Stoff Fresez, Schwarz

Kraftstoff: Elektro

Leistung: 136 PS (100 kW)

Reichweite: Bis zu 325 km

Ausstattung Elektroauto Opel Corsa e Edition (50 kWh)

Batterie und Laden

On-Board Charger (fahrzeugintegrierte Ladeeinheit), 1-phasig (7,4 kW)

Aktiver Fußgänger-Warnton (AVAS)

Batterie-Ladestatus-Indikator

Ladeanschlussmöglichkeiten: Wechselstrom (AC), Steckertyp 2, Gleichstrom (DC), Steckertyp CCS (Combined Charging System)

Lithium-Ionen-Batterie, mit 50 kWh Speicherkapazität

Regeneratives Bremssystem

Mode 2 Ladekabel (Typ 2, bis 1,8 kW), 6 Meter Länge

Design

Dach in Wagenfarbe

Außenspiegelgehäuse, lackiert in Schwarz

Dachspoiler

Fensterzierleisten in Schwarz

Grillspange, verchromt

Stoßfänger in Wagenfarbe

Türaußengriffe in Wagenfarbe

Dekor in Armaturentafel in Grau

Türinnengriffe, verchromt

Räder, Reifen und Sonstiges

Reifen-Reparatur-Set (KTI) inkl. Reifendichtmittel und 12-Volt-Kompressor (ohne Wagenheber)

Sitze

Beifahrersitz 4-fach manuell einstellbar (Länge, Lehnenneigung)

Fahrersitz 6-fach manuell einstellbar (Länge, Höhe, Lehnenneigung)

Komfortsitze, Fahrer und Beifahrer vorn

Mittelkonsole, vorn

Getränkehalter, hinten

Rücksitzlehne im Verhältnis 60:40 geteilt umklappbar

Assistenzsysteme

Berg-Anfahr-Assistent

Intelligenter Geschwindigkeitsregler und -begrenzer Der intelligente Geschwindigkeitsregler und -begrenzer erlaubt in Verb. mit der Verkehrsschilderkennung eine schnelle Anpassung der Geschwindigkeit.

Spurhalte-Assistent

Licht und Sicht

Halogen-Rückleuchten

Halogen-Scheinwerfer

Nebelschlussleuchte

Regensensor, vorn

Automatisches Abblendlicht mit Tunnelerkennung

Innenspiegel automatisch abblendend mit Konsolenbeleuchtung

Konnektivität und Infotainment

Infotainment-Systeme allgemein: 4 x 20 Watt, Senderspeicher, Dachantenne, geschwindigkeitsabhängige Lautstärke- und Bassregelung, FM/AM, Autostore, RDS-EON

OpelConnect (U0R) mit Telematikdiensten z.B:

Notruf / Pannenruf (Umgehende Fahrzeuglokalisierung durch längeres Drücken der SOS-Taste, der Pannenruf-Taste oder automatisch nach der Auslösung eines pyrotechnischen Elements)

Fahrzeugstatus und -informationen

Routen- und Fahrtinformationen

Live Navigations-Dienste (nur in Verb. mit Multimedia Navi und Multimedia Navi Pro) z. B. mit Echtzeit-Verkehrsinformationen und online POI Suche. Kartenaktualisierungen über USB (F_F4)

Die Nutzung des Not- und Pannenrufes erfordert einen kostenlosen Vertrag mit der schriftlichen Erklärung des Einverständnisses der Fahrzeuglokalisierung bei der Fahrzeugbestellung und ist abhängig von Netzabdeckung und Verfügbarkeit. Der Pannendienst (Opel Mobilservice) ist im ersten Jahr kostenlos nach Erstzulassung, danach kostenpflichtig. Informationen zu OpelConnect unter Kontakt sowie zum Opel Mobilservice unter Kontakt Es gelten die jeweiligen allgemeinen Geschäftsbedingungen. (F_F5)

Live Navigations-Dienste sind für 36 Monate nach Aktivierung kostenfrei verfügbar. Im Anschluss werden die Live Navigations-Dienste kostenpflichtig. (F_F6)

Radios und Navigationssysteme

Multimedia Radio mit 7“-Touchscreen-Farbdisplay

1 USB-Schnittstelle in Mittelkonsole, vorn

6 Lautsprecher

Digitaler Radioempfang DAB+ (Digital Audio Broadcasting) Bietet größere Auswahlmöglichkeiten für Hörfunkprogramme. Digital ausgestrahlte Radiosender und Verkehrsinformationen sind empfangbar.

Klima und Heizung

Klimatisierungsautomatik

Umluftschaltung, manuell

Automatische Luftverteilung

Sonnenstandssensor

Aktivkohlefilter

Fußraumheizung, hinten

Quickheat Schnellheizsystem

Solarabsorbierende Windschutzscheibe (AKX)

Wärmeschutzverglasung, getönt (AKP)

Sicherheit

Adaptives Bremslicht

Frontkollisionswarner

Kindersicherung in den hinteren Türen, manuell

Kopfstützen, höheneinstellbar, vorn und hinten

Lenksäule, höhen- und längseinstellbar

Müdigkeitserkennung erkennt aufgrund des Lenkverhaltens und der Fahrdauer Anzeichen einer eventuellen Müdigkeit des Fahrers und gibt eine optische und akustische Warnung aus (3-Stufen-Warnung)

Parkbremse, elektrisch

Reifendruckverlust-Warnung

Vorrüstung für Kindersitzbefestigungssystem ISOFIX, hinten außen

Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte, vorn und hinten außen

Airbagsystem

Front- und Seitenairbag, Beifahrer, manuell deaktivierbar

Frontairbags, Fahrer und Beifahrer, Kopfairbags, vorn und hinten außen sowie Seitenairbags vorn

Aktivgurtsystem

Dreipunkt-Sicherheitsgurte, auf allen Plätzen

Gurtstraffer, vorn und hinten außen

Komfort- und sonstige Ausstattung

Außenspiegel, elektrisch einstell- und beheizbar, manuell anklappbar

Bordcomputer

Make-Up-Spiegel in beiden Sonnenblenden

Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig

Tankklappenverriegelung über Zentralverriegelung

Volldigitales 7″-Fahrerinfodisplay, farbig

Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

3 einstellbare Fahrmodi (ECO, Normal und Sport)

Fensterheber, manuell, hinten

Fensterheber, elektrisch, vorn mit Tippfunktion und Einklemmschutz

Komfortlenkrad, unten abgeflacht

Schlüsselloses Startsystem “Keyless Start“

Kühlergrill mit aktiv gesteuertem Lufteinlass “Active Aero Shutter“

Beleuchtung

Leselampen 2 hinten

Gepäckraumbeleuchtung

Lenkradfernbedienung

Fahrwerk & Räder

16-Zoll-Räder

Stahlräder mit Radabdeckungen, 6,5 J x 16

Reifen mit geringem Rollwiderstand 195/55 R16

Die Auslieferungs- und Zulassungskosten in Höhe von 1.011,50 Euro inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer werden einmalig und separat in Rechnung gestellt. Die Auslieferung erfolgt auf eigener Achse. Die bis dahin erbrachte Laufleistung ist nicht Teil der vertraglich vereinbarten Kilometer und kann bis zu 500 Kilometer betragen.

