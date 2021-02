Elektroauto Nissan e-NV200 Winter Camper sorgt auch im Winter für Freizeitspaß

[6.2.2021] Das Elektroauto Nissan e-NV200 Winter Camper Concept ist ein Konzeptfahrzeug, welches zeigt, dass auch Elektrofahrzeuge perfekt für Winteraktivitäten, autarke Energieversorgung, verbesserte Offroad-Eigenschaften für schwieriges Terrain stehen können.

Mit dem Elektroauto Nissan e-NV200 Winter Camper kann man auch bei Schnee und Eis auf Entdeckungstour gehen. In Einklang mit der winterlichen Natur und Wildnis weckt das vollelektrische Konzeptfahrzeug nachhaltige Abenteuerlust.

Ob ausgiebige Schneewanderung, Wintersport auf einem oder zwei Brettern oder Freizeitspaß beim Rodeln: Der Nissan e-NV200 ist die perfekte Ausgangsbasis für zahlreiche Aktivitäten. Ausgestattet mit einer Vielzahl von maßgeschneiderten Fahr- und Lifestyle-Features, ist das Camper-Konzept dabei für nahezu jede Situation bestens gerüstet. Das an Bord befindliche 220-Volt-Netzteil zieht seine Energie aus den Solarzellen auf dem Dach und ermöglicht so eine autarke Versorgung inmitten der Natur. Zur Unabhängigkeit tragen auch die ins Fahrzeug integrierte, vollfunktionsfähige Küche samt Kühlschrank und die ausklappbaren Betten bei. Isolierte Fenster schützen vor eisigen Temperaturen.

Verbesserte Offroad-Tauglichkeit, bewährter E-Antrieb

Damit der e-NV200 Winter Camper problemlos in winterliche Gefilde gelangt, wurde er für anspruchsvolle Offroad-Bedingungen optimiert. Hochwertige Offroad-Reifen und eine erhöhte Bodenfreiheit sorgen für

Traktion bei Schnee, Schlamm und Eis. Die 5.400-Lumen-Doppelscheinwerfer, die an einem verstärkten Stahlträger an der Fahrzeugfront montiert sind, garantieren beste Sicht. Als Teil des Nissan Originalzubehörs vervollständigen modifizierte vordere und hintere Kotflügel, Türeinstiegs- und Seitenleisten sowie Gummimatten die robuste Ausstattung des Konzeptfahrzeugs.

Basierend auf der Ausstattungsvariante des Elektroauto Nissan Evalia, profitiert der e-NV200 Winter Camper darüber hinaus von der bewährten Antriebstechnologie. Neben dem vollelektrischen und nahezu lautlosen Motor, der eine kraftvolle Leistungsentfaltung mit ansprechenden Reichweiten kombiniert, sind verschiedene E-Technologien an Bord. Hierzu zählt unter anderem eine stärkere regenerative Bremsfunktion, die die Fahrleistung nicht beeinträchtigt. In Kombination mit dem „Eco“-Modus ist der Stromer effizient und stromsparend unterwegs.

Dmitry Busurkin (Corporate Sales & LCV General Manager bei Nissan Europe) sagt:

„Für Nissan geht es bei der Elektromobilität vor allem darum, ein ansprechendes Erlebnis hinter dem Lenkrad zu bieten und dabei zugleich die Auswirkungen auf die Umwelt im Blick zu behalten. Der Nissan e-NV200 Winter Camper ist ein Beispiel für die Zukunft der emissionsfreien Mobilität, das Abenteuer und elektrische Energie verbindet. Diese Vision und das innovative Zubehör, das für die serienmäßigen e-NV200 Modelle erhältlich ist, werden Fahrer und Outdoor-Enthusiasten gleichermaßen begeistern.“

Fazit zum Elektroauto Nissan e-NV200 Winter Camper Concept

Mit seinem Konzeptfahrzeug zeigt Nissan, dass man mit einem rein elektrisch angetriebenen Auto keine Angst vor dem Winter haben muss. Denn während die Elektroautos vor über 10 Jahren gerade im Winter viel vom Fahrer abverlangt haben, weil man sich zum Beispiel dick anziehen musste, um möglichst die Batterie zu schonen und mit einer geringeren Reichweite Vorlieb nehmen musste, sind die heutigen E-Autos schon besser für das Winterwetter vorbereitet.

Besonders gefällt mir an diesem Konzeptfahrzeug der Einsatz von Photovoltaikmodulen, denn auch wenn die Sonne im Winter nicht so viel Energie liefert, kann man so zumindest etwas Strom erzeugen.

Es bleibt zu hoffen, dass es das Konzeptfahrzeug bald so auch zu kaufen gibt. Ansonsten kauft man sich den Evalia und rüstet ihn etwas um.

Via: Nissan

