Die Elektroauto-Rallye Wave feiert ihr 10 jähriges Jubiläum

Im Jahr 2021 findet die Wave drei mal statt: WAVE TOUR Tschechien & Slowakei,WAVE TROPHY Alpine Circle und die Wave Trophy 2021 Mittelland.

Hier ein paar Hightlights der Wave

2011 – 2021: 10 Jahre WAVE-Jubiläum

Es ist Zeit zum Feiern! Denn im Jahr 2021 wird die WAVE 10 Jahre alt!

Es ist auch Zeit ein paar Neuerungen auszuprobieren! Damit alle an der WAVE mitmachen können, haben wir die WAVE verkürzt: Statt eine große WAVE rund um die Schweiz gibt’s zwei kurze! Im Juni geht’s auf dem Alpine Circle durch Graubünden, und Ende August durchs Mittelland! Im Vordergrund stehen jeweils der Spass mit einer Schnitzeljagd und das gesellige Zusammensein mit Gleichgesinnten!

WAVE TROPHY

Alpine Circle

Save the date:

25. bis 27. Juni 2020

Erlebe die Highlights des Kantons Graubünden: Von Landquart aus geht’s zum Schweizerischen Nationalpark, die Engadiner Seenplatte mit der Gletscherwelt Diavolezza/Bernina, zum Landwasserviadukt und die spektakuläre Rheinschlucht. Höhepunkt ist der Abstecher ins Südtirol auf den Stilfserjochpass, die zweithöchste Strasse der Alpen! (Hier gibt es mehr Infos.)

WAVE TROPHY

Mittelland Circle

Save the date:

27. – 29. August 2021

Von Küssnacht am Rigi geht’s rund um den Vierwaldstättersee via Einsiedeln bis in den Kanton Aargau. Eine Reise von der Vergangenheit in die Zukunft – zum Entdecken von Burgen, Schlössern und High Tech. Geplante Highlights sind das Better Planet Festival in Zug sowie ein E-Mobilitäts-Tag auf dem Flugplatz Birrfeld mit E-Autos und E-Flugzeugen. (Hier gibt es mehr Infos.)

2021: WAVE TOUR Tschechien & Slowakei

Wer gerne weiterhin eine grosse WAVE erleben will, den laden wir ein nach Tschechien und in die Slowakei! Statt Trophy-Wettbewerbe gibt’s Sightseeing und das Kennenlernen von Land und Leuten – ein richtiger Urlaub im eigenen E-Mobil!

Save the date: 28. Mai bis 5. Juni 2021 (Hier gibt es mehr Infos.)

Der Trailer von der WAVE Switzerland 2020 ist fertig!

hier kommen die schönen Erinnerungen an die schönsten Bergpässe.. herzlichen Dank unserem Kameramann Esteban Castle für das super Video! Das endgültige Video sollte bis Weihnachten folgen… viel Spaß mit dem Trailer!

