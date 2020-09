Lange Reisen mit dem Elektroauto – das ist wichtig

Immer mehr Elektroautos sind auf den Straßen zu finden, doch noch immer besteht Unsicherheit darüber, wie es eigentlich ist, wenn längere Strecken zurückgelegt werden sollen. Gerade die Suche nach einem Charger zur richtigen Zeit bereitet Sorgen. Mit Maps Route planen und alles so legen, dass es passt, ist aber gar nicht so schwer.

Planung per App erleichtert die Reise

Besonders einfach ist es, eine Planung per App durchzuführen. Wer schon ungefähr weiß, in welche Richtung es gehen soll, kann sich die Route nach Ladestationen zusammenstellen. Inzwischen nimmt die Abdeckung in Bezug auf Ladestationen in vielen Ländern zu und es fällt immer leichter, die Tour so zu legen, dass ausreichend Ladestationen angefahren werden können. Es ist bei der Planung jedoch darauf zu achten, dass die Ladepunkte rund um die Uhr genutzt werden können. Es sollte zudem darauf geachtet werden, dass die Ladepunkte nicht zu weit von der jeweiligen Strecke entfernt sind. Umwege sind gerade bei einem Elektroauto schwierig, wenn eine generell knappe Planung besteht.

Auf der Suche nach der passenden Säule

Wichtig ist es auch, auf die Suche nach der passenden Säule zu gehen. So kann nicht jedes Elektroauto auch an jeder Säule geladen werden. Inzwischen gibt es einige sehr intelligente Apps (Apple Appstore, Android), über die dieser Faktor bei der Planung berücksichtigt werden kann.

Übrigens: Es besteht die Option, über die App auch direkt zu zahlen. Das ist ganz besonders praktisch, da es so nicht immer notwendig ist, an den Charger zu bezahlen.

Es gibt auch einige Communitys online, in denen sich in Bezug auf die Säulen einige Tipps und Hinweise finden lassen. Dies hat den Vorteil, dass Reisende schnell mehr darüber erfahren, wenn es an einer der Säulen auf dem Weg Probleme gibt.

Pausen nicht vergessen

Die Route sollte aber nicht ausschließlich so geplant werden, dass jederzeit das Auto aufgeladen werden kann. Auch Pausen sind auf einer längeren Reise wichtig. Es ist nicht verkehrt zu schauen, ob eine Kombination von einem Lade-Stopp und einer kleinen Pause möglich ist, um in aller Ruhe anschließend die Fahrt sicher und ausgeruht weiterführen zu können. Nur so kommen Reisende auch sicher an ihr Ziel.