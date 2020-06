Elektroauto VW ID.3 gewinnt Designpreis

[31.05.2020] Das Elektroauto Volkswagen ID.3 triumphiert beim „Automotive Brand Contest 2020“ mit höchsten Bewertungen, so hat der Stromer gleich in zwei Kategorien die Höchstbewertung erhalten.

Volkswagen glänzt beim „Automotive Brand Contest 2020“ und sichert sich insgesamt fünf Auszeichnungen im Bereich Automobildesign. Das Elektromodell ID.3 erhält in gleich zwei Kategorien die Höchstbewertung „Best of Best“. Zudem zählen der neue Golf und die Studie ID. SPACE VIZZION zu den diesjährigen Preisträgern. Der „Automotive Brand Contest“ gilt in der Branche als einziger, unabhängiger und internationaler Designwettbewerb für Automobilmarken.