Mobilität und Sound im digitalen Zeitalter – BMW ist offizieller Partner der DLD 2020 Konferenz in München

„Sound im digitalen Zeitalter: von der Oper der Zukunft zum Automobildesign“

DLD 2020 Konferenz in München, Sonntag, 18. Januar, 18:00 Uhr, Alte Kongresshalle, München

Klänge sind allgegenwärtig und prägen entscheidend unser Weltverständnis – von Lärm über Musik bis hin zu Maschinengeräuschen. Welche Rolle wird der Sound bei der Entwicklung von Elektrofahrzeugen der Zukunft spielen? Wodurch wird das Sound-Design für Maschinen inspiriert und welche Rolle spielen in diesem Zusammenhang die kanonisierte klassische Musik und die Oper in der heutigen technologischen Gesellschaft? Warum ist es wichtig, an dieser Kunstform festzuhalten und in einer von Algorithmen bestimmten Welt neue Zielgruppen anzusprechen?

Matthias Schulz, Intendant der Staatsoper Unter den Linden, wird mit dem BMW Sound-Designer, Musiker und Komponisten Renzo Vitale über die Oper der Zukunft und die neue Partnerschaft BMW Opera Next sprechen. In Kooperation mit dem Komponisten Hans Zimmer entwickelt Renzo Vitale den E-Sound für das ElektroautoElektroauto BMW Vision M NEXT und BMW IconicSounds Electric. Der Musiker Henrik Schwarz wird Einblicke in die Weiterentwicklung der Oper und ihre Übertragung in das digitale Zeitalter geben.

Renzo Vitale (BMW Sound Designer) sagt:

„Das Sound-Design bietet uns völlig neue Möglichkeiten, positive Emotionen in unseren Fahrzeugen zu wecken, die wir auch als hochkomplexe performative Kunstinstallationen interpretieren. Unter dem Markennamen „BMW IconicSounds Electric“ wird ein visionäres Sound-Angebot für zukünftige BMW Elektrofahrzeuge geschaffen.“

Via: BMW