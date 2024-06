Elektroauto von VW für unter 20.000 Euro

Vielen Kunden sind die Preise der elektrischen Volkswagen-Modelle zu hoch. Um die Verkäufe anzukurbeln, plant VW die Einführung eines erschwinglichen Elektroautos für die breite Masse. Der Stromer hört vermutlich auf den Namen VW ID.1 und soll weniger als 20.000 Euro kosten.

Sucht man derzeit nach einem preisgünstigen Elektroauto, sieht die Auswahl eher bescheiden aus. Selbst ein Kleinwagen wie der Fiat 500 Elektro kostet in der kleinsten Ausführung knapp 30.000 Euro. Bei Volkswagen beginnt die elektrische Produktpalette sogar erst bei 40.000 Euro für den VW ID.3.

VW ID.1: Einstiegs-Stromer ist für 2027 geplant

Günstige Elektroautos sollen künftig nicht nur aus China, sondern auch aus Europa kommen. Wie die Nachrichtenagentur “Reuters” berichtet, plant der Wolfsburger Autohersteller die Markteinführung eines neuen Einsteigermodells, das preislich unter der 20.000-Euro-Marke liegen soll.

Als gesichert gilt, dass im kommenden Jahr 2025 der VW ID. 2all den Einstieg in die elektrische ID-Welt bildet. Mit einem Einstiegspreis von etwa 25.000 Euro soll der Stromer gut 15.000 Euro günstiger sein als der ID.3. Doch das reicht dem Management von VW noch nicht.

Mit dem künftigen ID.1 möchten die Wolfsburger den Preis des ID. 2all nochmal unterbieten. Nach Aussagen des Konzerns habe man das Ziel, „Mobilität für Alle zu ermöglichen und den Einstieg in die E-Mobilität zu erleichtern“. Geplant ist die Weltpremiere des Einstiegs-Stromer für das Jahr 2027.

Um Kosten bei der Produktion zu sparen, hatte Volkswagen zuvor versucht, Renault für dieses ambitionierte Projekt zu gewinnen. Die Verhandlungen scheiterten Berichten zufolge allerdings Anfang Mai. Nun möchten die Niedersachsen die Entwicklung des günstigen E-Autos in Eigenregie vorantreiben.

Eine Produktion in Europa ist sicher

Laut dem VW-Konzernchef Oliver Blume soll der ID.1 in Europa produziert werden. Denn im Vordergrund steht eine “elektrische Einstiegsmobilität aus Europa für Europa”. Wo genau der Stromer vom Band rollt, ist noch nicht final geklärt. So viel steht allerdings fest: In Deutschland wird der ID.1 nicht produziert.

Möglich ist eine Produktion in Tschechien. Dort produziert bereits Skoda seine Elektroautos. Nicht zuletzt die günstigen Produktionskosten sprechen für diesen Standort. Neben der Stärkung der europäischen Wirtschaft lassen sich durch die Produktion in Europa auch lange Transportwege sparen, was sich wiederum positiv auf die Umwelt auswirkt.

Was meint ihr? Kann Volkswagen mit dem ID.1 ein erschwingliches Elektroauto auf die Beine stellen und damit gegen die Konkurrenz aus China bestehen?