Das Elektroauto von Sono Motors begeistert Hollywoodstars

[01.11.2022] Die dreiwöchige US-Tour des Solar Elektroauto von Sono Motors soll den USA zeigen, was das E-Auto kann und es begeistert auch Hollywoodstars.

Sono Motors hat den Amerikanern das Konzept der Solarmobilität mit dem Sion, dem SEV (Solar Electric Vehicle) nähergebracht. Sono Motors traf während der Tour Privatpersonen, Unternehmens- und Medienvertreter in New York, Boston, Detroit, San Francisco, San Jose und Los Angeles und bot mehreren Hundert Besuchern – darunter die mit dem Emmy und Oscar ausgezeichnete Schauspielerin Whoopi Goldberg – die Gelegenheit, im Elektroauto mitzufahren.

Der Sion ist ein Solar-Elektroauto mit fünf Sitzplätzen, das in Europa für voraussichtlich rund 25.000 € netto (25.000 $) erhältlich sein wird. Er hat das Potenzial, das erste preiswerte SEV der Welt zu werden, wenn er in Produktion geht; die derzeit für die zweite Jahreshälfte 2023 geplant ist. Stand heute verzeichnet Sono Motors über 20.000 angezahlte Reservierungen von Privatpersonen und über 22.000 B2B-Vorbestellungen für den Sion. Sono Motors plant, den Sion gemeinsam mit Auftragsfertiger Valmet Automotive in Finnland zu produzieren. Innerhalb von sieben Jahren sollen dort rund 257.000 Fahrzeuge vom Band rollen.

Laurin Hahn (CEO und Mitbegründer von Sono Motors) sagt:

„In Europa erfahren wir bereits großes Interesse für Solarmobilität. Unser Ziel mit dieser US-Tour bestand nicht nur darin, den Amerikaner:innen das Konzept der Solarmobilität näherzubringen, sondern auch zu erfahren, welche Bedenken es gibt, das Interesse auszuloten, Beziehungen aufzubauen und unsere Strategie für einen mittelfristigen potenziellen Markteinstieg in den USA zu verfeinern. Das Ergebnis war überwältigend und durchweg positiv. Die meisten Besucher:innen waren vom angepeilten Preis, den erwarteten Einsparungen und der zusätzlichen Reichweite durch Solarenergie beeindruckt, sowie von der Möglichkeit zum Car-Sharing. Ein Produktversprechen, das großen Anklang fand und bei vielen Besucher:innen ein starkes Interesse hervorrief.“

Weiter ergänzt Hahn:

„Die Klimakrise ist real, und wir alle spüren ihre Auswirkungen bereits jetzt. Die Abkehr von fossilen Energien in der Automobilindustrie ist dringender denn je, aber die Mobilität der Menschen muss natürlich trotzdem gewährleistet werden. Wir brauchen saubere Transportmittel, weshalb es unsere Mission ist, jedes Fahrzeug mit Solarzellen auszustatten. Die damit erzeugte Solarenergie ist die Antwort darauf, denn sie ermöglicht Fahrzeugen eine größere Unabhängigkeit von der Ladeinfrastruktur. Das ist nicht nur praktisch für den Verbraucher, sondern stellt auch eine Entlastung für das Stromnetz dar.“

Neben dem Sion stellte Sono Motors auch das Solar Bus Kit in den USA vor, eine solare Nachrüstlösung für Busse sowie weitere Solarlösungen für Kühllaster, Anhänger, Last-Mile-Lieferfahrzeuge und viele weitere Diesel- oder elektrische Nutzfahrzeuge, die über genügend freie Oberflächen verfügen. Das Solar Bus Kit versorgt Subsysteme wie HVAC, Heizung, Lüftung, automatische Türen und Videobildschirme teilweise mit Solarenergie. Das kann pro Bus bis zu 1.500 Liter Diesel und bis zu 4 Tonnen CO2 im Jahr einsparen.

Via: Sono Motors

Passende Fahrzeuge

Passende Hersteller