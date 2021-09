Was bedeutet Automationstechnologie?

Vom Konzept bis zur Umsetzung – Alles durch einen Dienstleister

Bei innovativen Automationslösungen werden für Ihre individuelle Aufgabenstellung Lösungen umgesetzt und entwickelt. Das Unternehmen, BÄR Automation stellt sich ständig neuen Herausforderungen des dynamischen Marktes, um Ihr Unternehmen zu unterstützen und eine zufriedenstellende Lösung für alle Beteiligten zu finden. Je höher die Fertigungstiefe Ihres Projektes ist, desto kürzer ist die Projektdauer und Sie erhalten flexiblere Reaktionszeiten. Es wird sich an die Aufgabenstellung angepasst und für jede Aufgabenstellung eine wirtschaftlichste Lösung gefunden.

Bei der Automationstechnologie beschäftigt sich das Leistungsspektrum mit allen Schritten auf Ihrem Weg zur Umsetzung Ihres Projektes.

Konzepterstellung

Das wichtigste Kriterium zur Entwicklung einer maßgeschneiderten Automationslösung ist ein direkter Kundenkontakt und das Verständnis für alle spezifischen Kundenanforderungen zum Produkt. Es wird sich Zeit zum Verständnis der Kundenideen genommen, um anschließend konkrete Lösungen entwickeln zu können. Auf Basis der bestehenden Kriterien wird gemeinsam mit dem Kunden ein individueller Entwurf entwickelt. Dieser berücksichtigt alle wirtschaftlichen und technischen Produktionsfaktoren und daraus entsteht ein optimiertes, individuelles Konzept.

Projektumsetzung

Das Automationssystem wird von folgenden Punkten bestimmt: Produktionsvolumen, Produktlebenszeit, Teilegewicht, Teilekomplexität und Variantenvielfalt. Nach diesen Punkten wird es ausgelegt und gestaltet. Der Anspruch der Firma BÄR Automation ist es, Systeme zu entwerfen, die eine sichere Investition beinhalten und wandelbar auf künftige Änderungen reagieren können. Bei der Umsetzung Ihres Projektes steht deshalb ein wandelbarer Automatisierungsgrad im Vordergrund.

Konstruktion und Entwicklung

Das Team der BÄR Automation realisiert in kürzester Zeit mithilfe modernster CAD-Technologie Ihren Wunsch. CAD-Technologie bedeutet, dass Ihr Produkt durch ein rechnergestütztes Programm per EDV konstruiert und realisiert wird. So entstehen in enger Zusammenarbeit marktreife und individuelle Automations-Systeme. Am Ende des Konstruktionsprozesses und der Entwicklung Ihres Automations-Systems erhalten Sie eine Systemlösung mit einem perfekten Automatisierungsgrad und einer hohen Verfügbarkeit.

Erstellung der Software

Bei BÄR Automation wird Ihre persönliche Automatisierungs-Software für unterschiedlichste Hardware-Plattformen erstellt. So bieten Sie ihren Kunden das gesamte Leistungsspektrum multifunktionaler Steuerungstechnologie. Zu den wichtigsten Kompetenzen bei der Erstellung der Software gehören die Programmierung von Steuerungen und Robotern bis hin zur Erstellung von Software für Leichtrechner.

Fertigung und Montage bei BÄR Automation

Durch die Fertigung der Automations-Systeme im eigenen Unternehmen kann BÄR Automation eine intelligente und flexible Produktion gewährleisten. Das bedeutet die Integration aller Fertigungsabläufe im Haus und eine stetige Überwachung aller Abläufe. Es werden alle Schritte der Entwicklung Ihres Systems von der CAD-Zeichnung bis zur Fertigstellung von einem Unternehmen überwacht und durchgeführt. Durch das Wissen und die Durchführung aller Prozesse der Entwicklung kann den Kunden höchste Flexibilität und schnellste Reaktionszeit versichert werden.

Inbetriebnahme Ihres Automations-Systems

BÄR Automation begleitet alle Kunden über alle Phasen ihrer Projektumsetzung hinweg bis hin zu einer erfolgreichen Systemintegration und Inbetriebnahme des Automations-Systems. Im Vorfeld werden bereits alle Komponenten des Systems im Haus einer Funktionsprüfung (Vornahme) unterzogen. Hierzu finden Simulationstests unter reellen Bedingungen statt, um so realitätsnah wie möglich zu erproben. Durch diese Testungen kann nach Aufbau und Inbetriebnahme der Anlagen beim Kunden stets eine perfekte Funktionalität gewährleistet werden. Ab der ersten Betriebsminute ist ihre Funktionalität garantiert. Die Mitarbeiter Ihres Unternehmens werden im Rahmen der Inbetriebnahme direkt an der Anlage geschult und lernen so, wie sie mit ihrem neuen System umzugehen haben. So wird eine Basis für einen reibungslosen und fehlerfreien Betriebsablauf gelegt.

Service durch BÄR Automation

Service wird bei BÄR Automation großgeschrieben. Es wird darauf geachtet Sie durch ein schnelles und kompetentes Serviceteam wann und wo sie es brauchen zu unterstützen. Es wird deshalb eine effiziente und qualifizierte Beratung via Internet, eine telefonische Beratung oder Beratung mittels Vor-Ort-Einsatz angeboten. So haben Sie schnell und sicher den benötigten Service abrufbereit. Um bei Schadensfällen Stillstandszeiten zu minimieren, werden in Ihre Automations-Systeme sorgfältig ausgewählte Komponenten und weitestgehend standardisierte und austauschbare Baugruppen eingesetzt. Diese sind schnell austauschbar und garantieren Ihnen nur kurze Stillstandszeiten. Die von BÄR Automation entwickelten Maschinen und Anlagen können mit der Möglichkeit zur Ferndiagnose und Fernwartung ausgestattet werden. Diese Option bietet Ihnen eine schnelle Diagnose mithilfe eines effektiven telefonischen Supports.

Durch das schnelle und flexible Serviceteam kann den Kunden eine zügige Fehlerbeseitigung und dadurch eine hohe Wirtschaftlichkeit der Anlagen garantiert werden.