Der Autohersteller Ford hat im neu eingerichteten Cologne Electric Vehicle Center die Serienproduktion des vollelektrischen Explorer aufgenommen. Der Kölner Standort ist der erste von Grund auf umgestaltete Produktionsstandort des Unternehmens für Elektrofahrzeuge in Europa.

Mit dem Produktionsstart des Explorer hat Ford einen bedeutenden Meilenstein in seiner „Road to Better“-Initiative, die auf CO2-Neutralität in allen europäischen Werken bis 2035 abzielt, erreicht. Das Electric Vehicle Center, das Ford für zwei Milliarden US-Dollar in eine hochmoderne Produktionsstätte verwandelt hat, präsentiert sich als Leuchtturmprojekt in Sachen nachhaltiger Automobilfertigung.

Das Herzstück bildet hierbei der Ford Explorer, der als erstes Großserienmodell von Ford speziell für den europäischen Markt entwickelt wurde. Überzeugend ist nicht nur das Design, sondern auch die wegweisende Technologie. So kommt der Crossover mit einer Lithium-Ionen-Batterie, die über 600 Kilometer Reichweite verspricht.

Fabrik der Zukunft: KI in der Produktion

Das neue Werk gilt dank der umfassenden Nutzung von Künstlicher Intelligenz und fortschrittlicher Robotertechnik als Vorreiter in der Fertigungsqualität. Über 600 Roboter übernehmen dort präzise Aufgaben vom Schweißen bis hin zum Lackieren. Ein digitaler Zwilling des Werks ermöglicht es zudem, sämtliche Produktionsprozesse in Echtzeit zu überwachen und fortlaufend zu optimieren.

„Es ist einfach nur großartig, wie sich das 1930 von Ford gebaute Kölner Werk in eine hochmoderne Fertigungsstätte für Elektroautos verwandelt hat. Dass wir jetzt mit dem ersten elektrischen Explorer den Auftakt zur Serienfertigung erleben, markiert den Beginn einer neuen Ära für Ford in Europa.“ so Kieran Cahill, Vice President Manufacturing, Ford in Europe und International Markets Group.

Nachhaltigkeit steht an erster Stelle

Die Nachhaltigkeitsbemühungen von Ford gehen über die bloße Fahrzeugproduktion hinaus. Das Unternehmen möchte die Emissionen und den Ressourcenverbrauch kontinuierlich senken. Schon jetzt wird der gesamte Betrieb in Köln mit erneuerbarem Strom und Biomethan versorgt, was die CO2-Bilanz signifikant verbessert.

Darüber hinaus werden sämtliche Emissionsdaten zur Produktion kontinuierlich erfasst und unabhängig nach internationalen Standards zertifiziert.

Die ersten Explorer-Modelle aus Köln werden laut Ford bald ausgeliefert. Wann genau das sein wird, kommuniziert der Hersteller aktuell noch nicht. Im Laufe des Jahres startet im Cologne Electric Vehicle Center die Produktion eines neuen sportliches Crossovers.

Du möchtest nicht lange warten und bereits jetzt einen vollelektrischen Ford Explorer fahren? Dann schaue dir gerne unsere umfangreichen Leasing Angebote an:

Ford Explorer Leasing:

Entdecke unsere Ford Explorer EV Leasing Angebote.

Quelle: Pressemitteilung von Ford