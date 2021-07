Peugeot will ab 2025 jedes Modell als Hybrid- oder Elektroauto anbieten

(27.07.2021) Ab 2025 will Peugeot jedes seines Modelle als Hybrid- oder Elektroauto anbieten, der Autohersteller will auch Unternehmen elektrifizieren.

Peugeot gehört zu den erfolgreichsten Herstellern von Elektroautos, nun hat der Peugeot Deutschland-Chef Haico van der Luyt Fragen zur e-Mobilitätsstrategie der Löwenmarke beantwortet.

Die Elektromobilität boomt in Deutschland, so verfügt mittlerweile jedes vierte neu zugelassene Auto über einen elektrischen Antrieb.

Haico van der Luyt (Geschäftsführer von PEUGEOT Deutschland) , erläutert im Interview, mit welcher e-Strategie die Löwenmarke in die Zukunft fährt.

Haico van der Luyt:

„In der Tat, der Markt für elektrifizierte Fahrzeuge hat auch im vergangenen Jahr eine beeindruckende Entwicklung vorzuweisen, und das trotz der Corona-Pandemie und ihrer Auswirkungen. Allein in Deutschland wurden im vergangenen Jahr fast 400.000 Autos mit elektrischem Antrieb neu zugelassen, nahezu dreimal so viel wie im Jahr davor. Für uns ist besonders erfreulich, dass PEUGEOT in diesem dynamischen Markt zu den absatzstärksten Marken gehört. Sowohl bei voll elektrifizierten Fahrzeugen wie auch bei Plug-In-Hybriden rangieren wir auf den vorderen Plätzen. Vom PEUGEOT 208 haben wir zu Beginn 2021 sogar erstmals mehr elektrifizierte Modelle verkauft als Verbrenner. Das zeigt uns, dass die Kundinnen und Kunden großes Vertrauen in die Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit der elektrifizierten Modelle von PEUGEOT setzen. Für unsere Strategie bedeutet das: Wachstum schaffen wir über unsere Pkw-Modelle, unseren Marktanteil möchten wir über die elektrifizierten Modelle steigern. Seit einigen Jahren treiben wir die Elektrifizierung unserer Modelle erfolgreich voran. Bereits heute haben sich vollelektrische Modelle und Plug-In Hybride der Löwenmarke auf dem Markt etabliert.“

Haico van der Luyt:

„Wir bauen unser Produktangebot konsequent in Richtung e-Mobilität aus. Bis 2025 werden wir unsere Modellpalette zu 100 Prozent elektrifiziert anbieten. Jedes unserer Modelle wird dann neben den Verbrennern in einer elektrischen oder in einer Hybrid-Variante verfügbar sein. Im Segment der leichten Nutzfahrzeuge können wir jetzt schon ein elektrifiziertes Komplettangebot vorweisen. Bei den Pkw ergänzen wir Zug um Zug die Palette: Ende 2019 haben wir bereits den PEUGEOT e-208 (Energieverbrauch in kWh/100 km: bis zu 17,62; CO2-Emissionen in g/km: 02) und PEUGEOT e-2008 (Energieverbrauch in kWh/100 km: bis zu 17,82 ; CO2-Emissionen in g/km: 02) auf den Markt gebracht. Im vergangenen Jahr folgten die Plug-In-Hybrid-Varianten für den PEUGEOT 508 HYBRID(Kraftstoffverbrauch in l/100 km: 1,52 – 1,42; CO2-Emissionen in g/km 352 – 322; Energieverbrauch: bis zu 15,32 – 14,32 kWh/100 km2) und PEUGEOT 508 SW HYBRID (Kraftstoffverbrauch in l/100 km gewichtet, kombiniert: 1,62 – 1,32; CO2 Emissionen in g/100 km 362 – 302 (kombiniert); Energieverbrauch in kWh/100 km: bis zu 15,72 – 14,72 kombiniert) sowie zwei Varianten für den PEUGEOT 3008 HYBRID (Kraftstoffverbrauch in l/100 km 1,52; CO2-Emissionen in g/km 352; Energieverbrauch in kWh/100 km: bis zu 15,72 – 14,72), den es sogar mit Allradantrieb PEUGEOT 3008 HYBRID4 (Kraftstoffverbrauch in l/100 km 1,52; CO2-Emissionen in g/km 342; Energieverbrauch in kWh/100 km: bis zu 15,52 – 15,22) für die Straße gibt. Im März 2021 haben wir den neuen PEUGEOT 308 und zuletzt die Kombivariante PEUGEOT 308 SW vorgestellt, die direkt zum Launch in zwei Plug-In-Versionen erhältlich sein werden.

Auch für Kundinnen und Kunden, die viel Platz und Flexibilität benötigen, haben wir eine Auswahl an vollelektrischen Modellen zu bieten mit dem PEUGEOT e-Traveller (Energieverbrauch in kWh/100 km für PEUGEOT e-Traveller L2 (75 kWh Batterie) mit Elektromotor 100 kW (136 PS): bis zu 27,92; CO2-Emissionen in g/km kombiniert: 02) und dem PEUGEOT e-Rifter (Energieverbrauch in kWh/ 100 km2 für PEUGEOT e-Rifter L1 mit 50 kWh Batterie mit Elektromotor 100 kW (136 PS): bis zu 20,32 kWh/100 km (kombiniert); CO2-Emissionen in g/km kombiniert:02).

Parallel dazu treiben wir die Forschung und Implementierung von innovativen Antriebslösungen weiter voran. Ab 2023 werden die Modelle aus der Mittel- und Oberklasse mit der von uns entwickelten eVMP-Plattform ausgerüstet. Das ermöglicht noch mehr Leistungsfähigkeit, größere Reichweiten bis zu 600 Kilometern3 und damit noch mehr Komfort, Zuverlässigkeit und Fahrspaß.“