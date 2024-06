Kia EV3: Kompakter Elektro-SUV mit 600 km Reichweite

Mit dem Kia EV3 stellt der koreanische Hersteller ein elektrisches Kompakt-SUV vor, das erneut Maßstäbe in der Elektromobilität setzt. Ein markantes Design, eine Reichweite von bis zu 600 Kilometern und allerlei moderne Technik sollen dem EV3 ab Herbst 2024 dabei helfen, die Herzen der Kunden zu erobern. Die wichtigsten Infos zum neuen Kia zeigen wir dir in diesem Artikel.

Das Wichtigste in Kürze:

Markantes und modernes Design, das an den EV9 erinnert

Großzügiger Innenraum mit recycelten Materialien

Zwei Akkugrößen mit 58,3 bzw. 81,4 kWh

Bis zu 600 Kilometer Reichweite mit dem großen Akku

Marktstart im Herbst 2024

Exterieur: Kia EV3 ähnelt dem EV9

Die neue Designsprache von Kia fällt auf. Durch das mutige und kantige Design ähnelt der EV3 stark seinem großen Bruder, dem Kia EV9. Doch der neue Stromer ist nicht nur kleiner, sondern auch etwas rundlicher gezeichnet. Die Front zieren filigrane LED-Scheinwerfer, die aus einem horizontalen und einem vertikalen Lichtelement bestehen. Eine schwarze Zierleiste verbindet die horizontalen Elemente und lässt das Fahrzeug dadurch breiter wirken.

Ungewöhnlich groß, aber nicht störend, zeichnen sich die schwarz lackierten und kantigen Radkästen. Schaut man das Elektro-SUV von der Seite an, fallen zudem die schicken 19-Zöller auf, die dem EV3 einen eleganten Touch verleihen. Die versenkbaren Türgriffe fügen sich nahtlos in das Design des Fahrzeugs ein.

Die Designphilosophie „Opposites United“ spiegelt sich auch am Heck des Fahrzeugs wider. Eine schwarze Zierleiste verbindet die beiden Rückleuchten und sorgt zusammen mit der schmalen Heckscheibe für ein kraftvolles Auftreten. Doch das Design täuscht etwas, denn der Kia EV3 wirkt deutlich größer, als er eigentlich ist.

Mit einer Länge von 4,30 Meter, einer Breite von 1,85 Meter und einer Höhe von 1,56 Meter fällt er in die Kategorie der Kompakt-SUVs und tritt damit gegen Cupra Born, VW ID.3 und Smart #1 an.

Kia offeriert den EV3 in neun verschiedenen Farben. Dazu zählen drei Lackierungen, die exklusiv nur für diesen Stromer verfügbar sind. Wer sich für einen EV3 entscheidet, darf sich auf 460 Liter Kofferraumvolumen freuen. Zusätzlich gibt es unter der Motorhaube eine Frunk, der 25 Liter fasst. Hier kann man beispielsweise das Ladekabel verstauen.

Recycelte Materialien im Innenraum

Im Innenraum des Kia EV3 stehen Nachhaltigkeit und Komfort im Vordergrund. Laut des südkoreanischen Herstellers sind im Fahrzeug insgesamt 28,5 Kilogramm recycelter Kunststoff verbaut. Zudem setzt Kia auf Polyethylenterephthalat (PET), ein Kunststoff, der leicht zu recyceln ist.

Das Zusammenspiel der Materialien sorgt für einen hochwertig anmutenden Innenraum, der zum Verweilen einlädt. Trotz der kompakten Abmessungen bietet das Elektro-SUV sowohl auf den Vordersitzen als auch im Fond ein großzügiges Raumgefühl. Für maximalen Komfort verbaut Kia einen Schiebetisch in der Mittelkonsole, der als weitere Ablage, z.B. für einen Laptop oder Essen, genutzt werden kann.

KI-Features und ein 30-Zoll-Panoramadisplay

Auch die fortschrittliche Technik zeigt, dass der Kia EV3 in der Zukunft angekommen ist. Beim Einsteigen fällt sofort das große 30-Zoll-Panoramadisplay auf, das sich von der Mittelkonsole bis hinter das Lenkrad erstreckt. Auch wenn es auf den ersten Blick wie ein durchgängiges Display aussieht, verbergen sich hinter dem Glas drei kleinere Displays: Ein 12,3 Zoll Kombiinstrument, ein 5,3 Zoll Display für die Klimabedienung und ein 12,3 Zoll Display für das Multimediasystem.

Mit Hilfe des Kia KI-Assistent, der auf auf ChatGPT basiert, lassen sich viele Fahrzeugfunktionen per Geste oder Sprache intuitiv bedienen. Ebenso interessant ist die Integration einer Gaming-Funktion, die die Ladepausen angenehmer gestaltet.

Bis zu 600 Kilometer Reichweite im EV3

Zum Marktstart bietet Kia den EV3 mit zwei unterschiedlichen Akkugrößen an:

58,3 kWh, 150 kW (204 PS), 410 KM Reichweite

81,4 kWh, 150 kW (204 PS), 600 KM Reichweite

Der kleine Akku bringt eine Leistung von 150 kW (204 PS) auf die Straße und erreicht die 100 km/h aus dem Stand nach 7,4 Sekunden. Mit vollem Akku soll eine Reichweite von bis zu 410 Kilometern nach dem WLTP-Zyklus möglich sein.

Wem die 410 Kilometer nicht ausreichen, der kann zum größeren Akku mit 81,4 kWh greifen. Während die Leistung hier ebenfalls bei 204 PS liegt, fällt die Reichweite deutlich höher aus: Bis zu 600 Kilometer sollen möglich sein. Der Sprintwert liegt bei 7,7 Sekunden von 0 auf 100 km/h.

Wie es sich für ein modernes Elektroauto gehört, verfügt der EV3 über eine DC-Schnellladefunktion. Der kleine Akku lässt sich mit maximal 102 kW laden. Beim größeren Akku steigt die Ladegeschwindigkeit auf 128 kW. Leider kann der kompakte Stromer damit nicht so schnell laden wie der EV6 oder der EV9.

Das hat den Hintergrund, dass Kia auf ein 400-Volt-Netz setzt und nicht auf das schnellere 800-Volt-Netz. Bei beiden Akkugrößen ist der Akku bereits nach 30 Minuten von 10 auf 80 Prozent laden.

Kia EV3 startet im Herbst 2024

Der Kia EV3 startet voraussichtlich im vierten Quartal 2024 auf dem deutschen Markt. Ein genaues Datum gibt es allerdings noch nicht. Was den Preis angeht, hält sich der Hersteller bislang bedeckt. Man rechnet allerdings mit einem Einstiegspreis von um die 35.000 Euro.

Eins steht jedoch fest: Der Kia EV3 stellt den Kia e-Soul und den Kia Niro EV in den Schatten. Das liegt nicht nur am Preis, denn für den Niro EV werden mindestens 45.690 Euro fällig, sondern auch an der modernen Technik und dem zukunftsweisenden Design.

