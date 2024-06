Hyundai IONIQ 5 Probefahrt vereinbaren – so geht’s

Die Anschaffung eines neuen Elektroautos ist mit vielen Fragen verbunden: Passt das Fahrzeug zu mir? Wie fährt sich das Auto und wie weit komme ich mit einer Akkuladung? Vermutlich hast du dir schon viele Testberichte zum IONIQ 5 durchgelesen. Wir empfehlen dir allerdings eine Probefahrt, denn das ist die beste Möglichkeit, diese Fragen zu beantworten. In diesem Artikel zeigen wir dir, wo und wie du den IONIQ 5 Probe fahren kannst.

IONIQ 5: Beliebter Elektro-Crossover

Der Hyundai IONIQ 5 steht seit Mitte 2021 bei den Händlern und hat sich seither als einer der führenden Elektro-Crossovers etabliert. Seit seiner Einführung hat Hyundai weltweit über 262.000 Einheiten des IONIQ 5 verkauft. In Deutschland waren es im Jahr 2023 insgesamt 11.070 verkaufte Einheiten.

Schaut man sich den Stromer genauer an, ist das auch kein Wunder. Denn bereits in der 58-kWh-Einstiegsvariante liegt die WLTP-Reichweite bei 384 Kilometern. Mit dem großen 77,4-kWh-Akku kommt der IONIQ 5 laut Hersteller sogar über 500 Kilometer weit. Doch wie sieht das in der Praxis aus?

Laut dem ADAC Reichweitentest lässt sich mit dem großen Akku eine Reichweite von 470 Kilometern erreichen. Innerorts sind es sogar 550 Kilometer. Doch nicht nur die hohe Praxis-Reichweite, sondern auch die moderne Technik und das einzigartige Design machen den südkoreanischen Elektroflitzer zu einem überzeugenden Gesamtpaket.

Was kostet mich der IONIQ 5?

Natürlich ist eine Probefahrt mit dem IONIQ 5 komplett kostenlos und du musst das Auto im Anschluss auch nicht erwerben. Dennoch ist es für dich bestimmt nicht ganz uninteressant, was der IONIQ 5 kostet – insbesondere dann, wenn es dir der IONIQ 5 nach der Probefahrt angetan hat.

Die Einstiegsvariante beginnt bei 43.9000 Euro. Dafür bekommst du den IONIQ5 mit der kleinen Batterie, die eine Kapazität von 58 kWh hat. Für die größere 77,4-kWh-Batterie musst du mindestens 54.800 Euro auf den Tisch liegen.

Neben dem Barkauf gibt es natürlich auch andere Finanzierungsmöglichkeiten. So kannst du den IONIQ 5 beispielsweise auch leasen. Gewerbekunden zahlen für den Stromer 177 Euro brutto pro Monat. Für Privatkunden liegt die günstigste Rate derzeit bei 214 Euro pro Monat.

Hinweis: Die Listenpreise und Leasingraten wurden vom Mein-Elektroauto-Team am 24.05.2024 recherchiert und können sich mit der Zeit ändern. Aktuelle Hyundai Elektroauto Leasing Angebote findest du in unserem Marktplatz.

Wo kann ich eine IONIQ 5 Probefahrt buchen?

Eine Probefahrt mit dem Hyundai IONIQ 5 kannst du ganz einfach und unkompliziert auf der Website von Hyundai buchen. Klicke dazu einfach auf das folgende Banner, um zur entsprechenden Seite zu gelangen. Wie bereits erwähnt, ist eine Probefahrt komplett kostenlos und geht mit keinen Verpflichtungen einher.

Bist du auf der Website von Hyundai, klickst du auf den Link “Jetzt Probefahrt vereinbaren”. Glückwunsch, du bist nur noch vier Schritte von deiner Probefahrt entfernt.