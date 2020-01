Mit dem Elektromobil in die Schule – Daimler liefert 50 elektrische Schulbusse in die USA

[21.01.2020] Bisher konnten sich Schüler von ihren Eltern mit einem Elektroauto zur Schule fahren lassen. In den USA gibt es nun 50 rein elektrisch angetriebene Schulbusse, denn Daimler Trucks liefert 50 vollelektrische Schulbusse für den Bundesstaat Virginia (USA).

Im amerikanischen Bundesstaat Virginia können sich Schulkinder künftig mit einem Elektrobus zur Schule fahren lassen. Die nordamerikanische Tochtergesellschaft von Daimler Trucks, Thomas Built Buses, liefert die ersten 50 vollelektrischen Versionen der berühmten schwarz-gelben Schulbusse aus. Dies ist der erste Schritt in einer Initiative des Energieversorgers Dominion Energy aus Virginia, der 1.050 Schulbusse in Virginia von Diesel auf Strom umrüsten will. Die US-Tochtergesellschaft von Daimler Trucks erhielt damit den bisher größten Auftrag für elektrische Schulbusse in den Vereinigten Staaten von Amerika.

Der elektrische Schulbus kann 215 Kilometer weit fahren

Die Batterietechnologie des Jouley ist das Ergebnis einer Kooperation mit der kalifornischen Firma Proterra, sie hat eine Gesamtenergiekapazität von 220 kWh und eine geschätzte Reichweite von 134 Meilen (ca. 215 Kilometer). Thomas Built Buses ist derzeit der einzige Schulbus-Hersteller, der serienmäßig eine DC-Schnelllade-Architektur anbietet.

Der lokal emissionsfreie Jouley kann bei entsprechender Ausstattung mit dem optionalen Schnellladesystem Proterra 60 kw in etwa drei Stunden aufgeladen werden und kann auch elektrische Energie mittels Vehicle-to-Grid (V2G) Technologie ins Fahrzeug zurückspeisen.

