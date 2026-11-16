VW führt die deutschen E-Auto-Zulassungen nach zehn Monaten weiter an. Sein BEV-Marktanteil sinkt jedoch deutlich, während Mercedes, Tesla und Kia stark wachsen.

VW bleibt nach zehn Monaten 2026 die größte Marke für reine Elektroautos in Deutschland. Doch mit 87.907 BEV-Neuzulassungen und 2,6 Prozent Wachstum verliert die Marke deutlich Marktanteil. Der gesamte BEV-Markt legt im gleichen Zeitraum um 60,7 Prozent zu. Das zeigt die am 16. November veröffentlichte Markenauswertung des Kraftfahrt-Bundesamts.

VW-Anteil sinkt von 19,7 auf 12,6 Prozent

Von Januar bis Oktober 2025 entfielen 85.718 der insgesamt 434.627 neuen Elektroautos auf VW. 2026 stehen 87.907 VW den insgesamt 698.230 BEV gegenüber. Daraus errechnet sich ein Rückgang des VW-Anteils am BEV-Markt von 19,7 auf 12,6 Prozent. Die Stückzahl wächst leicht, die Konkurrenz insgesamt deutlich stärker.

Die Werte betreffen die Marke Volkswagen, nicht den gesamten Konzern. VW, Škoda, Audi und Seat werden als separate Marken ausgewiesen. Die Rangliste bezieht sich außerdem auf Januar bis Oktober, nicht nur auf den einzelnen Oktober.

Škoda bleibt Zweiter, Mercedes und Tesla wachsen stärker

Die acht zulassungsstärksten BEV-Marken in Deutschland, Januar bis Oktober 2026. Ausschließlich batterieelektrische Pkw. Marktanteile aus KBA-Stückzahlen selbst berechnet und gerundet. Marke nach KBA BEV Januar bis Oktober 2026 Zum Vorjahreszeitraum Anteil am BEV-Markt 2026 VW 87.907 +2,6 % 12,6 % Škoda 63.760 +57,5 % 9,1 % BMW 56.717 +43,9 % 8,1 % Mercedes 53.099 +96,8 % 7,6 % Tesla 47.742 +206,1 % 6,8 % Audi 46.058 +46,6 % 6,6 % Seat 33.695 +25,6 % 4,8 % Kia 28.914 +127,5 % 4,1 %

Škoda folgt mit 63.760 Elektroautos auf Rang zwei, BMW mit 56.717 auf Rang drei. Mercedes verdoppelt seine BEV-Zulassungen mit 53.099 Fahrzeugen nahezu. Tesla kommt auf 47.742 und damit mehr als das Dreifache der 15.595 Zulassungen im Vorjahreszeitraum.

Teslas Anteil am deutschen BEV-Markt steigt damit rechnerisch von 3,6 auf 6,8 Prozent.

Bei Kia ist inzwischen mehr als jeder zweite Neuwagen ein BEV

Kia verzeichnet 28.914 reine Elektroautos bei insgesamt 56.220 neuen Pkw. Damit sind 51,4 Prozent der Kia-Neuzulassungen batterieelektrisch, nach 24,9 Prozent im Vorjahreszeitraum. Bei VW beträgt dieser Anteil innerhalb der eigenen Marke 19,9 Prozent.

Was die Markenbilanz aussagt

VW liegt noch 24.147 Elektroautos vor Škoda und behauptet damit seine Spitzenposition in der Zehnmonatsbilanz. Wie sich die Zulassungen auf Privatkunden, Flotten und Händler verteilen oder welchen Einfluss Preisaktionen haben, zeigt diese Markentabelle nicht.

Quellen und Berechnung

KBA: Pressemitteilung 46/2026 vom 16. November 2026. Verwendet wurde ausschließlich die Tabelle für Elektro (BEV), Berichtsgebiet Deutschland, Januar bis Oktober 2026 und derselbe Zeitraum 2025. Die KBA-Sammelgruppen „alternative Antriebe“ und „Elektro-Antriebe“ umfassen weitere Antriebsarten und wurden nicht als BEV gezählt. BEV-Marktanteile und der Abstand zwischen VW und Škoda sind eigene Berechnungen. Ergänzend im Magazin: Gesamtmarkt im Oktober und Rangliste der Elektro-Modellreihen.