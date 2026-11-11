Mercedes nimmt für EQE, EQE SUV und EQS SUV keine individuellen Bestellungen mehr an. Die deutschen Konfiguratoren verweisen auf verfügbare Fahrzeuge im Store.

Mercedes bietet die EQE-Limousine, den EQE SUV und den EQS SUV in Deutschland aktuell nicht mehr zur individuellen Bestellung an. Die drei deutschen Konfiguratoren nennen diesen Hinweis ausdrücklich und verweisen auf sofort verfügbare Fahrzeuge im Mercedes-Benz Store.

Konfigurieren bleibt möglich, frei bestellen nicht

Die Konfiguratoren lassen sich weiterhin öffnen. Mercedes erklärt jedoch, dass die dort zusammengestellte Ausstattung nur noch der Orientierung dient. Ein angezeigtes Modell und ein Konfiguratorpreis sind deshalb kein Beleg für eine mögliche Neubestellung in genau dieser Zusammenstellung. Wir haben den Hinweis am 13. November 2026 bei allen drei Baureihen geprüft.

Golem berichtete am 11. November über den Bestellstopp und ergänzte am 12. November um 12:03 Uhr eine Bestätigung durch einen Mercedes-Sprecher. Wann die Einschränkung tatsächlich begonnen hat, nennen weder die geprüften Konfiguratoren noch diese Bestätigung.

Ein Produktionsende ist damit nicht belegt

Aus dem Hinweis geht nicht hervor, ob und wann die Fertigung endet oder ob die Einschränkung dauerhaft gilt. Die Sprecherantwort bei Golem bestätigt den Bestellstopp, nennt aber keinen Termin für ein Produktionsende. Mercedes verweist darin auf die elektrische C-Klasse und den elektrischen GLC als Alternativen.

Bei unserer Mivodo-Abfrage am 13. November fanden wir für keines der drei Modelle ein passendes Neuwagen-Leasingangebot für Privatkunden. Daraus lässt sich keine Aussage über den gesamten Händlerbestand ableiten.

Unsere Einordnung: Das Bestandsauto muss passen

Wer eine feste Kombination aus Antrieb, Farbe und Extras sucht, muss jetzt prüfen, ob ein entsprechend ausgestattetes Bestandsfahrzeug verfügbar ist. Ob sich der Kauf lohnt, hängt vom konkreten Angebot ab. Ein Preisvorteil ist durch den Bestellstopp allein nicht belegt.

Quellen