Der Raval bietet mehr Kofferraum auf weniger Länge. Der Born rechtfertigt seinen Aufpreis vor allem mit dem großen Akku. Welcher Cupra passt zu dir?

Kurzüberblick: Mehr Auto oder nur mehr Länge?

Der Cupra Raval ist 29 Zentimeter kürzer, hat aber 56 Liter mehr Kofferraum als der Born. Für Einkäufe und Wochenendgepäck kaufst du mit dem größeren Cupra also nicht automatisch mehr Platz. Der Born lohnt sich vor allem, wenn du den 79-kWh-Akku für lange Strecken brauchst oder häufig Erwachsene hinten mitnimmst.

Optisch trifft der kantige, gedrungene Raval auf den gestreckteren Born. Technisch unterscheiden sie sich stärker, als die ähnliche Front vermuten lässt: Der Raval treibt die Vorderräder an, der Born die Hinterräder. Wir vergleichen den Raval mit dem Born-Facelift von 2026.

Unsere Empfehlung Für Pendler CUPRA Raval Kürzer und günstiger. Der Plus reicht für kurze Wege, der Endurance bietet mehr Reichweitenreserve.

Für Vielfahrer CUPRA Born Als Endurance mit 79 kWh deutlich mehr Reichweite. Der Basis-Born liegt näher am Raval Endurance.

Für kleines Budget CUPRA Raval Der Plus ist der günstigste Einstieg in der aktuellen deutschen Preisliste.

Die angekündigte Raval-Basis für 25.950 Euro steht noch im Fahrzeugkatalog, fehlt aber in der deutschen Preisliste vom 28. Oktober 2026. Diese beginnt beim Plus für 29.850 Euro, den wir hier als aktuellen Einstieg vergleichen.

Die Modelle im Überblick Merkmal Cupra Raval Cupra Born Karosserie Kleinwagen Kompaktwagen Größenklasse Kleinwagen Kompaktklasse Elektro-Versionen 4 Versionen 3 Versionen Leistung 116–226 PS 190–326 PS Reichweite (WLTP) 328–445 km 484–630 km Ladeleistung DC 50–105 kW 105–183 kW Listenpreis 25.950–39.990 € 39.990–50.990 € Leasing ab 264 €/Monat 299 €/Monat Auto-Abo ab 699 €/Monat 445 €/Monat Angebote Angebote Angebote Fahrzeugdaten live aus dem Mivodo-Katalog, als Spanne über alle Elektro-Versionen; Raten und Angebotspreise: günstigstes aktuelles Angebot.

Preis und Ausstattung: Raval Endurance und Basis-Born trennen 5.200 Euro

Der Raval Endurance mit 52 kWh und 211 PS kostet laut deutscher Preisliste 34.790 Euro. Der Born mit 58 kWh und 190 PS startet bei 39.990 Euro. Für 5.200 Euro Aufpreis bekommst du damit mehr Batterie und die größere Karosserie, aber weniger Spitzenleistung. Der Born Endurance mit 79 kWh kostet 45.990 Euro.

Der günstigere Raval Plus mit 37 kWh beginnt bei 29.850 Euro und liegt damit 10.140 Euro unter dem Basis-Born.

Beim Raval VZ für 39.990 Euro ist der Preisvorteil gegenüber dem Basis-Born aufgebraucht. Dafür bringt der kleine Cupra unter anderem adaptive Dämpfer und Sportschalensitze mit. Das ist eine Entscheidung für sportliche Ausstattung, nicht für mehr Reichweite.

Alle genannten Listenpreise enthalten Mehrwertsteuer, aber keine Rabatte oder Überführungskosten. Händlerangebote können den Abstand verändern. Die aktuellen Leasing- und Auto-Abo-Raten findest du in der Tabelle.

Preise und Raten Merkmal Cupra Raval Cupra Born Listenpreis 25.950–39.990 € 39.990–50.990 € Versionen und Listenpreise 37 kWh (116 PS): 25.950 € 37 kWh Plus (135 PS): 29.850 € 52 kWh Endurance (211 PS): 34.790 € 52 kWh VZ (226 PS): 39.990 € 58 kWh (190 PS): 39.990 € Endurance 79 kWh (231 PS): 45.990 € VZ 79 kWh (326 PS): 50.990 € Leasing ab 264 €/Monat 299 €/Monat Auto-Abo ab 699 €/Monat 445 €/Monat Neuwagen-Angebote ab 26.872 € 33.092 € Gebrauchtwagen ab 35.890 € 21.670 € Angebote Angebote Angebote Fahrzeugdaten live aus dem Mivodo-Katalog, als Spanne über alle Elektro-Versionen; Raten und Angebotspreise: günstigstes aktuelles Angebot.

Platz und Alltag: Der Raval überrascht beim Gepäck

441 Liter im Raval stehen 385 Litern im Born gegenüber, jeweils mit aufgestellter Rückbank. Der ADAC beschreibt beim Raval eine tiefe Lademulde unter dem variablen Boden.

Mit 4,05 statt 4,34 Metern Länge braucht der Raval weniger Parkraum. Im Fond wird es laut ADAC für die Knie eines 1,80 Meter großen Mitfahrers allerdings knapper. Beim Born lobte der ADAC im Test des VZ von 2025 die große Beinfreiheit hinten, begrenzt wurde der Platz eher durch die Dachhöhe. Laut Fahrbericht zum Facelift sind die Innenraummaße unverändert. Der Born ist daher eher für Mitfahrer einen Aufpreis wert als für zusätzliche Einkaufstaschen.

Eine weitere Überraschung: Der Raval Endurance darf laut Preisliste 1.200 Kilogramm gebremst ziehen. Beim Born ist die angebotene Kupplung dagegen für einen Fahrradträger gedacht. Wer einen kleinen Anhänger braucht, kann mit dem kleineren Cupra mehr anfangen.

Platz und Maße Merkmal Cupra Raval Cupra Born Sitzplätze 5 4–5 Türen 5 5 Kofferraum 441 l 385 l Länge† 4.046 mm 4.336 mm Radstand† 2.599 mm 2.766 mm Anhängelast (gebremst)† 1.200 kg 0 kg Fahrzeugdaten live aus dem Mivodo-Katalog, als Spanne über alle Elektro-Versionen; Raten und Angebotspreise: günstigstes aktuelles Angebot. † Redaktionelle Angabe (bezogen auf Raval 52 kWh Endurance (211 PS), Born Endurance 79 kWh (231 PS)), Quellen unter dem Artikel.

Reichweite und Verbrauch: Erst der große Born setzt sich klar ab

Der Raval Endurance erreicht je nach Ausstattung 413 bis 445 Kilometer WLTP, der Born mit 58 kWh 414 bis 484 Kilometer. Diese Bereiche überschneiden sich deutlich. Für gelegentliche längere Fahrten ist der Basis-Born deshalb kein riesiger Reichweitensprung.

Anders der Born Endurance: 540 bis 627 Kilometer WLTP verschaffen ihm deutlich mehr Reserve. Wenn regelmäßig lange Autobahnetappen anstehen, ist dieser Akku der überzeugendere Grund für den Aufpreis. Der Raval Plus bleibt mit 305 bis 328 Kilometern näher am Pendleralltag. Für einen belastbaren Winter- oder Autobahnvergleich fehlen gemeinsame Messungen der aktuellen Versionen.

Reichweite und Verbrauch Merkmal Cupra Raval Cupra Born Batterie 37–52 kWh 58–79 kWh Reichweite (WLTP) 328–445 km 484–630 km Fahrzeugdaten live aus dem Mivodo-Katalog, als Spanne über alle Elektro-Versionen; Raten und Angebotspreise: günstigstes aktuelles Angebot.

Laden und Langstrecke: Der kleinere Akku ist früher fertig

Von 10 auf 80 Prozent nennt Cupra für den Raval Endurance 24 Minuten, für den Born mit 58 kWh 26 Minuten und für den Born Endurance 29 Minuten. Die höhere Ladeleistung des großen Born verkürzt also nicht die einzelne Pause. Er nimmt dabei aber deutlich mehr Energie auf und bietet danach mehr Reichweitenreserve.

An einer 11-kW-Wallbox dauert eine vollständige Ladung laut Preislisten beim Raval Endurance 5,5 Stunden, beim Born mit 58 kWh 6,5 Stunden und beim Born Endurance 8,5 Stunden.

Laden Merkmal Cupra Raval Cupra Born Ladeleistung DC (max.) 50–105 kW 105–183 kW Laden 10–80 % (DC)† 24 min 29 min Ladeleistung AC† 11 kW 11 kW Strom abgeben (V2L) je nach Version ja Haus/Netz versorgen (V2H/V2G) nein ja Fahrzeugdaten live aus dem Mivodo-Katalog, als Spanne über alle Elektro-Versionen; Raten und Angebotspreise: günstigstes aktuelles Angebot. † Redaktionelle Angabe (bezogen auf Raval 52 kWh Endurance (211 PS), Born Endurance 79 kWh (231 PS)), Quellen unter dem Artikel.

Komfort und Bedienung: Sportlich können beide

Der ADAC lobt beim getesteten Raval VZ die präzise Lenkung und das agile Kurvenverhalten. Zum guten Eindruck tragen das Sperrdifferenzial und die adaptiven Dämpfer der Topversion bei. Beim Born VZ hebt der ADAC ebenfalls die gelungene Verbindung aus Sportlichkeit und Federungskomfort hervor. Diese Urteile gelten für die VZ-Testwagen, nicht pauschal für jede Basisversion.

Bei der Bedienung rücken die beiden zusammen: Physische Lenkradtasten und Android-basiertes Infotainment gibt es im Raval und im Born-Facelift. Der ADAC kritisiert bei beiden weiterhin die Touchregler für Temperatur und Lautstärke. Wer einen günstigeren Born-Lagerwagen ansieht, sollte deshalb auf das Modelljahr achten. Das neue Bedienkonzept gehört zur Überarbeitung von 2026.

Laufende Kosten und Garantie: Gleichstand mit einer Batterie-Ausnahme

Bei der Fahrzeuggarantie gibt es fünf Jahre bis 150.000 Kilometer, die ersten zwei Jahre ohne Kilometerlimit. Damit deckt sie bei beiden auch ein vierjähriges Neuwagenleasing zeitlich ab, solange die Kilometergrenze nicht vorher erreicht wird.

Die Batteriegarantie läuft acht Jahre oder 160.000 Kilometer, je nachdem, welche Grenze zuerst erreicht wird. Sie sichert mindestens 70 Prozent des ursprünglichen Nettoenergieinhalts ab. Beim bidirektionalen Laden gibt es einen wichtigen Unterschied: Für Akkus unter 56 kWh zählt Cupra zusätzlich zur Fahrstrecke eine aus der Stromabgabe berechnete virtuelle Distanz. Das betrifft den Raval. Bei den größeren Born-Akkus bleibt die Kilometergrenze laut Cupra an die tatsächlich gefahrene Strecke gebunden.

Laufende Kosten und Garantie Merkmal Cupra Raval Cupra Born Fahrzeuggarantie† 5 Jahre bis 150.000 km, erste 2 Jahre ohne Kilometerlimit 5 Jahre bis 150.000 km, erste 2 Jahre ohne Kilometerlimit Batteriegarantie† 8 Jahre oder 160.000 km, mindestens 70 %. Bei BiDi zählt auch die virtuelle Distanz. 8 Jahre oder 160.000 gefahrene km, mindestens 70 % des ursprünglichen Nettoenergieinhalts Annahmen: 35 ct/kWh Strompreis (Mischung aus Laden zu Hause und unterwegs), 15.000 km pro Jahr. Verbrauch: Praxiswert, sonst WLTP. Fahrzeugdaten live aus dem Mivodo-Katalog, als Spanne über alle Elektro-Versionen; Raten und Angebotspreise: günstigstes aktuelles Angebot. † Redaktionelle Angabe (bezogen auf Raval 52 kWh Endurance (211 PS), Born Endurance 79 kWh (231 PS)), Quellen unter dem Artikel.

Fazit: Der Born muss seinen Mehrpreis mit deinem Bedarf rechtfertigen