Der Cupra Formentor gehört zu den sportlich gezeichneten Modellen im SUV-Coupé-Format und spricht vor allem Fahrer an, die ein dynamisches Design mit teilelektrischem Antrieb verbinden möchten. In diesem Angebot geht es um den Formentor VZ Black Edition e-HYBRID mit 272 PS, also die starke Plug-in-Hybrid-Version mit automatischem Getriebe. Besonders interessant für Pendler und Dienstwagenfahrer: Die angegebene elektrische Reichweite liegt bei 118 Kilometern (also 0,5% Versteuerung derzeit möglich). Dazu kommen ein Listenpreis von 59.375 € sowie eine bereits solide Ausstattung mit unter anderem Ambientebeleuchtung, Klimaautomatik, Sitzheizung vorn, Sportsitzen, virtuellem Cockpit, Tempomat, DAB-Radio, Sprachsteuerung, LED-Scheinwerfern, Notbremsassistent und Kreuzungsassistent.

Details im Überblick:

Brutto-Rate: 248,71 €

Überführungskosten: 1.598,99 €

Sonderzahlung: 0 €

Laufzeit: 24 Monate

Fahrleistung: 10.000 km/Jahr

Leasingfaktor: 0,42

Effektive Rate: 315,33 € brutto pro Monat

Gesamtkosten: 7.568,03 € brutto

Für Gewerbekunden ist das aktuell ein ziemlich spannendes Angebot, denn schon die Grundkondition kombiniert eine vergleichsweise niedrige Monatsrate mit der kräftigen VZ-Motorisierung. Gerade beim Plug-in-Hybrid ist das interessant, weil der Formentor nicht nur optisch sportlich auftritt, sondern sich durch die hohe Systemleistung auch für längere Autobahnetappen und den Alltag als Dienstwagen eignet. Wer regelmäßig laden kann, profitiert zusätzlich davon, dass sich viele Fahrten rein elektrisch erledigen lassen.

Auch bei der Ausstattung muss man sich hier nicht mit einer kargen Basiskonfiguration zufriedengeben. Die Black Edition bringt bereits einen passenden Auftritt mit, während im Innenraum das virtuelle Cockpit, die Sportsitze und die Sitzheizung vorne den Alltag angenehmer machen. Dazu kommen praktische Features wie Tempomat, DAB-Radio, Sprachsteuerung und ein Ladekabel Mode 2 Typ 2 / E+F (10A). Die angegebene Lieferzeit beträgt 8 Wochen, der Fahrzeugstandort liegt in 53340 Meckenheim in Nordrhein-Westfalen.

Falls dir die enthaltenen 10.000 Kilometer pro Jahr nicht ausreichen, kannst du bei gleicher Laufzeit von 24 Monaten aufstocken. Für 15.000 km/Jahr steigt die Bruttorate auf 296,31 €, also um 47,60 € pro Monat. 20.000 km/Jahr kosten 342,72 € brutto und damit 94,01 € mehr. Bei 25.000 km/Jahr liegst du bei 386,75 € brutto, also 138,04 € Aufpreis, und für 30.000 km/Jahr werden 430,78 € brutto fällig, was einem monatlichen Plus von 182,07 € entspricht. Wer lieber länger fährt, kann den Formentor außerdem auch für 36 Monate ab 301,07 € brutto oder für 48 Monate ab 321,30 € brutto jeweils bei 10.000 km/Jahr leasen.

Unterm Strich ist das hier ein attraktives Gewerbeleasing für alle, die einen sportlichen Plug-in-Hybrid mit ordentlicher Reichweite und guter Serienausstattung suchen. Die Monatsrate startet zwar bereits günstig, wirklich aussagekräftig ist aber vor allem die effektive Rate von 315,33 € brutto, in der die Überführungskosten mit eingerechnet sind. Gerade für ein 272-PS-SUV-Coupé mit Plug-in-Hybrid-Antrieb ist das ein Deal, den man sich genauer ansehen kann.