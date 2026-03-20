Mit dem Cupra Tavascan Endurance hat die spanische Marke ein besonders sportlich gezeichnetes Elektro-SUV-Coupé im Programm. Das Modell kombiniert den typischen Cupra-Look mit einem modernen E-Antrieb, 286 PS Leistung, Automatik und einer im Angebot angegebenen elektrischen Reichweite von bis zu 534 km. Spannend ist bei diesem Fahrzeug vor allem das bereits enthaltene Adrenaline Paket, das den Tavascan optisch und bei der Ausstattung noch einmal aufwertet.

Das erwartet dich hier Leasingkonditionen für Privat- und Gewerbekunden

Auch die Ausstattung kann sich sehen lassen. Laut Angebotsdaten sind unter anderem Head-up-Display, Panorama-Dach, Premium-Soundsystem, elektrische Memorysitze, Sitzheizung, beheizbares Lenkrad, Apple CarPlay und Android Auto, Keyless Entry, Wireless Charging sowie Ambientebeleuchtung an Bord. Für ein elektrisches SUV-Coupé mit gehobener Ausstattung und einem Listenpreis von 44.689 € liest sich das Angebot damit ziemlich attraktiv.



Leasingkonditionen für Privat- und Gewerbekunden

Aktuell gibt es den Cupra Tavascan Endurance bei Null-Leasing zu einer monatlichen Bruttorate von 269,00 €. Diese günstigste Variante gilt bei 24 Monaten Laufzeit und 10.000 km pro Jahr. Eine klassische Sonderzahlung fällt nicht an, dafür kommen 1.990,00 € Überführungskosten hinzu. Dadurch steigt die effektive monatliche Belastung auf 351,92 € brutto. Der Leasingfaktor liegt bei starken 0,60.

Brutto-Rate: 269,00 €

Überführungskosten: 1.990,00 €

Laufzeit: 24 Monate

Fahrleistung: 10.000 km/Jahr

Leasingfaktor: 0,60

Effektive Rate: 351,92 € brutto

Gesamtkosten: 8.446,00 €

Wer lieber eine andere Laufzeit wählt, kann ebenfalls anpassen. Bei gleicher Fahrleistung von 10.000 km pro Jahr kostet der Tavascan 273,00 € brutto bei 30 Monaten, 289,00 € brutto bei 36 Monaten oder 309,00 € brutto bei 48 Monaten. Damit bleibt die Einstiegsrate sehr niedrig, während längere Laufzeiten nur moderat teurer ausfallen.

Falls dir die 10.000 Kilometer jährlich nicht reichen, kannst du die Fahrleistung gegen Aufpreis erhöhen. In der 24-Monats-Variante werden für 15.000 km pro Jahr 317,00 € brutto fällig, also 48,00 € mehr pro Monat. Für 20.000 km pro Jahr steigt die Rate auf 353,00 € brutto, was einem Aufpreis von 84,00 € monatlich entspricht.

Praktisch: Die Lieferzeit liegt bei nur 4 Wochen, was für ein frisch konfigurierbares Elektroauto ein echter Pluspunkt ist. Außerdem ist das Angebot sowohl für Privat- als auch Gewerbekunden verfügbar. Laut Angebotsdaten ist zusätzlich eine erstattbare Sonderzahlung von 3.000 € ausgewiesen, die du bei deiner Kalkulation im Blick behalten solltest.

Unterm Strich ist das ein sehr interessantes Leasing für alle, die ein modernes Elektro-SUV-Coupé mit ordentlicher Reichweite, kräftigem Antrieb und umfangreicher Ausstattung suchen. Vor allem die Kombination aus 269 € Monatsrate, 286 PS und dem Adrenaline Paket macht den Cupra Tavascan Endurance aktuell zu einem der spannenderen Stromer-Deals in dieser Fahrzeugklasse.