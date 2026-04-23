Update: Wieder zu haben!

Kaum auf dem Markt schon ist die Leasing Nachfrage riesig. Mit dem Raval bringt Cupra einen spannenden Elektro-Kleinwagen an den Start. Das Modell ist klar auf urbane Mobilität zugeschnitten, wirkt aber deutlich sportlicher als die anderen Fahrzeuge der VW Marken.

Das erwartet dich hier Leasingangebot für Privatkunden

In der hier angebotenen Endurance Edition mit 155 kW (211 PS) trifft das markante Cupra-Design auf einen E-Antrieb, der bis zu 444km Reichweite bietet. Die Batterie bietet 55 kWh brutto Kapazität und lädt in 24min auf 80%. Die Kombination aus agilem Elektroantrieb, handlichen Abmessungen und dem eigenständigen Auftritt macht den Raval interessant für alle, die ein alltagstaugliches E-Auto suchen, das nicht beliebig wirkt.

Auch die Ausrichtung der gehobenen Version passt: Die Dynamic-Variante steht für einen sportlichen Look und ein modernes Cockpit. Dazu kommen die für Cupra typische, emotionalere Abstimmung und eine Leistung, die in diesem Segment mehr als ordentlich ausfällt. Mit 211 PS ist der Raval klar kein reines Vernunftauto, sondern ein Stromer mit Temperament. Gleichzeitig spricht der im Datensatz genannte kombinierte Verbrauch von 13,7 kWh/100 km für ein effizientes Gesamtpaket.

Leasingangebot für Privatkunden

Das aktuelle Privatleasing bei carwow startet für den Cupra Raval Endurance Edition 155 kW 52 kWh Dynamic bei 89,00 € brutto pro Monat bei Anzahlung der 6.000 € Förderung. Enthalten sind 10.000 Kilometer pro Jahr bei einer Laufzeit von 36 Monaten. Es kommen einmalige Überführungskosten von 1.490,00 € hinzu, die man bei der Bewertung des Angebots unbedingt mit einrechnen sollte.

Brutto-Rate: 89,00 € pro Monat

Überführungskosten: 1.390,00 € (100€ günstiger als zuvor!)

E-Prämie als Anzahlung: 6.000,00 €

Laufzeit: 36 Monate

Fahrleistung: 10.000 km pro Jahr

Leasingfaktor: 0,24

Effektive Rate: 130,39 € pro Monat ohne Prämie

Gesamtkosten: 4.694,00 €

Gerade auf den ersten Blick wirkt die Monatsrate extrem stark. Durch die recht hohe Überführung relativiert sich das Angebot aber etwas, weshalb die effektive Bruttorate bei 130,39 € monatlich liegt. Trotzdem bleibt das für ein neues Elektroauto mit 37.250,00 € Listenpreis, Automatik und 211 PS ein sehr auffälliger Deal. Auch der ausgewiesene Leasingfaktor von 0,24 ist auf dem Papier ausgesprochen attraktiv.

Beachten muss man zudem, dass die Prämie in Höhe von 6.000 € nur für Personen mit einem zu versteuerndem Jahreseinkommen von weniger als 45.000 € gilt, die 2 Kinder im Haushalt haben. Wer mehr verdient oder weniger Kinder hat, erhält eine kleinere Prämie oder gar keine Prämie (>80.000 € Einkommen pro Jahr).

Wichtig ist noch der Blick auf die Konfiguration: Im vorliegenden Datensatz ist nur diese eine Leasingvariante hinterlegt. Monatliche Aufpreise für mehr Kilometer pro Jahr sind hier also nicht ausgewiesen und lassen sich deshalb nicht belastbar beziffern. Wer mit 10.000 km jährlich auskommt und sich einen frischen, kompakten Elektro-Cupra sichern möchte, bekommt hier aber ohne Frage ein sehr interessantes Privatleasing auf einen der spannendsten neuen E-Kleinwagen des Jahres.